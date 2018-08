Avioane de luptă F-22 Raptor au ajuns la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Fifor: Este o confirmare a colaborării între SUA şi România

Cele mai avansate avioane de luptă din lume, F-22 Raptor, au ajuns, luni, Baza Aeriană de la Câmpia Turzii, pentru a lua parte la exerciţiul Dacian Eagle 2018, ministrul Apărării Mihai Fifor declarând că acest lucru reprezintă o confirmare a solidităţii relaţiilor între SUA şi România.

„Nu se întâmplă foarte des ca F-22 Raptor, cel mai avansat avion de luptă din lume, să aterizeze în România. Este, în fapt, a doua oară când aviatorii militari români se instruiesc în zbor, în spaţiul aerian al României, împreună cu această platformă de vârf a tehnologiei aeronautice, după momentul aprilie 2016, când, la Mihail Kogălniceanu, F-22 ateriza pentru prima dată pe o bază aeriană din Europa de Sud-Est. Faptul că acest lucru se întâmpla pe pământ românesc reprezenta o confirmare a solidităţii relaţiilor de colaborare în plan militar între România şi Statele Unite, atât în dimensiunea bilaterală – sub auspiciile parteneriatului strategic, cât şi în cadrul NATO”, a spus Mihai Fifor, ministrul Apărării.

Fifor a reamintit poziţia fermă a Guvernului şi a Parlamentului României de a-şi îndeplini angajamentele care decurg din statutul de membru NATO.

„Suntem prezenţi, cu efective importante, în Afganistan, în Balcanii de Vest şi în alte zone în care Alianţa Nord-Atlantică proiectează stabilitate şi securitate. Consecvenţi principiului distribuirii echitabile a responsabilităţilor faţă de securitatea colectivă, alocăm, prin decizia Parlamentului şi a Guvernului, două procente din PIB apărării, pentru al doilea an consecutiv, conform angajamentelor asumate, fiind una dintre cele şase ţări NATO care au reuşit atingerea acestui prag. În acelaşi timp, doresc să reafirm aprecierea deosebită în ceea ce priveşte angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea colectivă a NATO în general şi a regiunii noastre, în special, pe toate dimensiunile spaţiului de securitate – aeriană, terestră şi navală”, a scris ministrul pe pagina de facebook.

Fifor a mai spus că în cadrul antrenamentelor, piloţii români au avut posibilitatea, luni, să se antreneze la manşa avioanelor F-16 Fighting Falcon din dotarea Forţelor Aeriene Române, alături de echipajele avioanelor de luptă americane F-22 Raptor.

„În cadrul secvenţei de antrenament de astăzi (luni – n.r.), de la Câmpia Turzii, piloţii români au avut posibilitatea de a se antrena, la manşa avioanelor F-16 Fighting Falcon din dotarea Forţelor Aeriene Române, alături de echipajele avioanelor de luptă americane, F-22 Raptor, KC-135 Stratotanker, dar şi F-15, aeronave de luptă staţionate din luna iunie la Câmpia Turzii, unde se desfăşoară, până în 15 septembrie, exerciţiul Dacian Eagle 2018. Toate aceste activităţi de instruire în comun contribuie în mod direct la creşterea interoperabilităţii între militarii români şi americani, la consolidarea relaţiilor de cooperare şi colaborare şi, implicit, la sporirea securităţii în regiunea noastră. Cu adevărat am putut spune astăzi, la Câmpia Turzii: We are NATO!”, a mai spus ministrul.

Două avioane de tip F-22 Raptor, un avion cisternă KC-135 Stratotanker şi circa 15 membri ai echipajelor aparţinând Forţelor Aeriene ale SUA au desfăşurat luni, activităţi de antrenament în comun cu avioanele F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, precum şi cu avioanele americane F-15 staţionate temporar la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii – care iau parte la exerciţiul Dacian Eagle 2018.

Avioanele F-22 provin din Escadrila 95 de Vânătoare, Unitatea 325 de Vânătoare din Baza Aeriană Tyndall, Florida, şi au sosit în Europa la începutul lunii august, iar avionul cisternă KC-135 Stratotanker provine de la Unitatea 100 de Alimentare Aeriană din Baza Forţelor Aeriene Regale de la Mildenhall, Marea Britanie.

