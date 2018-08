Avocatul protestatarilor arestaţi: Au vrut să lovească scutul, nu jandarmul

Apărătorul celor doi protestatari arestaţi pentru ultraj spune că ei regretă faptele şi că au vrut să lovească scutul, însă când au văzut că este vorba despre o femeie jandarm, s-ar fi retras din mulţime. Avocatul a mai subliniat că cei doi nu ştiu cine a furat arma şi că nici nu sunt din galerie.

„Ei au fost acolo din curiozitate şi au ajuns într-o astfel de situaţie gravă, neplăcută. S-a emis un mandat de 30 de zile cu contestaţie. Ambii au făcut contestaţie. În momentul în care au aflat că este de sex feminin, ambii au declarat că s-au retras. De fapt, erau mai multe persoane. Apar şi ei. Au avut o atitudine de recunoaştere şi de regret. Cojoacă era şi sub influenţa băuturilor alcoolice. În momentul în care ei au dat acele lovituri de pumn în scut, cei doi jandarmi erau în picioare. Nu au dat în jandarm, au dat în scutul jandarmului. Fata, am înţeles că pierduse scutul undeva în învălmăşeală. Se vede pe filmare. Sunt pur şi simplu. Cojoacă este fan, e stelist, dar nu fac parte din nicio galerie şi merge la meciuri ocazional. Niciunul nu are cazier”, a declarat avocatul celor doi protestatari, Maria Pârlog.

Avocatul a mai subliniat că, în faţa magistraţilor, clienţii săi au cerut o măsură mai blândă, în locul arestului preventiv.

„Evident că le pare rău. Ca să ajungi acolo din curiozitate, să vezi cum se desfăşoară o manifestaţie sau un protest şi să ajungi să execuţi un arest de 30 de zile cum să nu-ţi pară rău? Şi-au dorit control judiciar, arest la domiciliu, că aceste măsuru sunt de natură a asigura buna desfăşurare în ce priveşte procesul penal. Ancheta e în desfăşurare”, a mai spus sursa citată.

Întrebat dacă cei doi ştiu cine a furat arma jandarmului, avocatul a spus: „Bineînţeles că nu. Ancheta este în derulare şi asa cum v-am mai spus cei care vor soluţiona situaţia sunt organele de urmărire penală”.

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 au dispus, duminică seară, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzaţi de ultraj şi tulburarea liniştii publice, Ionuţ Liviu Cojoacă şi Claudiu Dobre Mihai.

Ionuţ Liviu Cojoacă şi Claudiu Dobre Mihai, în vârstă de 30, respectiv 24 de ani, au fost reţinuţi de către procurori sâmbătă noaptea, sub acuzaţiile de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Faptele ar fi fost săvârşite la mitingul de vineri seară, din Piaţa Victoriei. Ambii bărbaţi sunt din Capitală.

Procurorii fac apel la participanţii protestului de vineri seară, care au fost răniţi sau care pot oferi informaţii relevante pentru anchetă să se prezinte la Parchetul Militar din Capitală, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Toţi cei care au fost răniţi sau au participat la protestul de vineri seară din Piaţa Victoriei şi care pot oferi informaţii importante pentru ancheta procurorilor, sunt invitaţi la sediul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Bucureşti (strada George Georgescu, nr. 2) pentru a oferi datele sau imaginile pe care le deţin.

