BAC 2018, sesiunea de toamnă | Candidat: Nu am învăţat pentru că am muncit/ Când vor fi afişate rezultatele la Bacalaureat

Absolvenţii de liceu care au susţinut, miercuri, proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat spun că testul a fost complicat şi recunosc că nu au învăţat, motivând prin lipsa timpului. Primele rezultate ale examenului vor fi afişate pe 1 septembrie.

120 afişări

BAC 2018, sesiunea de toamnă | Candidat: Nu am învăţat pentru că am muncit/ Când vor fi afişate rezultatete la Bacalaureat

Nicu are 35 de ani şi spune că a venit să susţină examenul de Bacalaureat după 17 ani. În acest timp şi-a deschis o afacere, însă recunoaşte că diploma de Bacalaureat l-ar fi ajutat mai mult.

“A fost foarte greu, e prima oară când merg să-l dau. (...) Nu am avut timp să-l dau până acum, iar acum trebuie să îl am. (..) Am o firmă şi bineînţeles că este nevoie de Bacalaureat, întotdeauna a fost. Fără şcoală nu se poate şi chiar dacă se poate e bine să îl ai. (..) A fost greu la matematică, la română am scris ceva mai mult, însă la eseu nu am scris nimic. Am învăţat foarte puţin”, a spus Nicu, candidat la examenul de Bacalaureat.

Un alt tânăr recunoaşte că nu s-a pregătit din lipsa timpului şi spune că cerinţele subiectului au fost dificile.

“Mai bine nu mai era (n.r. - examenul). Nu am învăţat că am muncit. (...) Am dat la matematică şi ne-a picat derivate, polinoame. Totul a fost greu. Sper să iau un cinci. (...) Lucrez game taster de şase luni, am un venit dar cum să muncesc fără bac. Trebuie să avansez”, a spus un candidat.

Mihaela Riza susţine Bacalaureatul pentru a doua oară. Tânăra spune că în prima sesiune subiectele examenului au fost mult mai dificile.

“A fost foarte bine, am scris la matematică. A fost şi greu. (...) Vreau să mă înscriu la postliceală, la Asistenţă. (...) Vara am fost şi am scris, dar nu l-am luat, a fost mult mai greu”, a spus Riza Mihaela, candidată la examenul de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu care nu au susţinut examenul de Bacalaureat în prima sesiunea vor susţine, joi, ultima probă, cea la alegere.

Primele rezultate ale sesiunii de toamnă a bacalaureatului vor fi afişate pe 1 septembrie, până la ora 16.00. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 16:00 - 20:00.

În perioada 2-5 septembrie contestaţiile vor fi soluţionate, iar pe 6 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

45.052 de elevi s-au înscris la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat, 28.488 de candidaţi fiind din promoţia 2017-2018, iar 16.564 de candidaţi provin din seriile anterioare.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.