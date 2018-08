Sute de turişti vin, zilnic, la băile din Valea Stelii, din Băicoi, judeţul Prahova, zonă renumită pentru nămolul bogat în sulf şi bazinul cu apă sărată. Oamenii, cei mai mulţi cu afecţiuni reumatice, spun după zece zile de tratament se simt mult mai bine, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Băile din Valea Stelii se aglomerează încă de dimineaţă. Turiştii plătesc 15 lei intrarea şi pot sta toată ziua.

Tratamentul începe la primul bazin, unde găsesc lădiţe cu nămol bogat în sulf, iar după ce se usucă, oamenii fac baie în bazinul cu apă sărată, aceste proceduri terapeutice fiind de neegalat, spun cei care le folosesc.



“Eu sunt din Bucureşti. Nu îmi puteam mişca mâna din umăr. Am venit acum aici şi după doar câteva zile, deja îmi pot folosi mâna. E mai bun nămolul acesta ca cel de la Techirghiol”, a declarat o femeie.

Un bărbat din Ploieşti spune că suferă de reumatism, iar nămolul, care conţine şi petrol, i-a făcut mai mult bine decât orice tratament.

“E a şaptea zi de când vin. Vin pentru că am reumatism, cu dureri de încheieturi, aveam genunchii umflaţi, gleznele la fel, mijlocul mă durea. Am simţit îmbunătăţire. Are petrol nămolul, apa sărată, toate mă ajută”, a spus omul.

Primarul din Băicoi, Marius Constantin, a declarat că băile din Valea Stelii reprezintă comoara oraşului.



“Băile sunt comoara acestei zone pentru că este printre puţinele zone din ţară undeva avem nămol şi apă sărată, nămol cu o valoare terapeutică deosebită. Primeşte influenţa de gaze naturale şi petrol ceea ce adaugă o îmbunătăţire enormă de sulf. Ştim cu toţii că asta face bine la sănătate. Este căutată zona”, a declarat Constantin.

Tratamentele de la băile din Băicoi sunt recomandate în afecţiuni precum reumatismul, coxortroze, gonatroze, spondiloză sau discopatie. Pentru a simţi îmbunătăţiri clare ale stării de sănătate, sunt recomandate minimum zece zile de împachetări cu nămol şi băi în apa sărată.

Băile de nămol şi apă sărată de la Valea Stelii























