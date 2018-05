Băsescu nu susţine revocarea: Kovesi să suporte şocurile. Ambasadorii vor înţelege că au susţinut un stat mafiot

Traian Băsescu a declarat duminică, la România TV, că procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, trebuie să îşi ducă mandatul la capăt pentru a suporta şocurile achitărilor în dosare instrumentate de DNA, considerând că ambasadorii care o susţin vor înţelege că au sprijinit "un stat mafiot".

Share pe Facebook 13975 afişări

"În opinia mea, revocarea doamnei Kovesi ar fi o greşeală. Preşedintele riscă să-şi piardă din credibilitate, pentru că probabil mai sunt cancelarii care văd în doamna Kovesi un stâlp real al luptei împotriva corupţiei, dar încă acest mesaj văzut în The Telegraph, nu este unul care a pătruns în toate cancelariile. În opinia mea, mai sunt multe dosare contrafăcute în instanţă, bazate pe nişte denunţuri în jurul cărora au brodat procurorii ca să ajungă la ţintă, însă dosarele nu au fost judecate încă, şi cred că vine vremea în care judecătorii încep să se uite mai atent la probele pe care procurorii le pun în dosare. (...) În opinia mea, trebuie să-şi ducă mandatul până la capăt ca să-şi ia toate şocurile în mandatul ei. Adică alte achitări", a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Traian Băsescu atrage atenţia asupra ambasadorilor care o susţin pe şefa DNA.

"Eu nu cred că nu o afectează, oricât ar părea plină de tupeu. Am văzut raportul făcut la ONU. Acolo nu a spus nimic de achitări, dar va veni vremea când va trebui să spună. Ce aş vrea să înţelegem? Că mai este o ramificaţie a minciunii în DNA, abuzul în serviciu. (...) Ea nu cred că mai beneficiază de mare sprijin în momentul de faţă şi am impresia că cei care au sprijinit-o fără rezerve, ambasadori după spectacolul cătuşelor din 2016, vor înţelege că au sprijinit un stat mafiot, aşa cum a scris The Telegraph. Aşa cum am spus în cazul Rarinca. Văd că se caută conducătorul sistemului. E clar că e vorba despre abuzuri", a mai spus fostul şef de stat.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.