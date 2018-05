Black Sea Defense & Aerospace | Romarm: Estimăm exporturi de peste 100 de milioane de dolari în 2018/ MEDIAFAX lansează Monitorul Apărării

Compania naţională Romarm ţinteşte, pentru 2018, exporturi în valoare de peste 100 de milioane de dolari. Reprezenanţii companiei au precizat, pentru MEDIAFAX, că acestă suma va reprezenta o creştere de 20% faţă de anul trecut.

„Avem contracte în derulare pentru toate produsele din portofoliu. Bineînţeles, principalul client pe intern este Armata Română, dar avem colaborări şi cu ţări din toată lumea, inclusiv America de Nord, America de Sud, Asia , Europa. Cel mai bine se vinde muniţia, pentru că este consumabilă. Iar aici ne referim la gloanţe, cartuşe, bombe, adică tot ce înseamnă muniţie şi consumabile”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Bogdan Hera, directorul de marketing al Romarm.

Potrivit sursei citate, industria românească de armamant este, din 2011, în continuă creştere, cel puţin din perspectiva vânzărilor înregistrate de Romarm.

„Din 2011 creştem semnificativ pentru că este o cerere foarte mare, din diferite motive, iar trendul de creştere pentru următorii doi ani, cel puţin, se va păstra”, mai spune Hera.

Acesta a adăugat că Romarm nu este o companie B to B ( (Busines to Business) ci Business to Government, astfel că destinatarul final al unui produs Romarm este guvernul unui stat.

„Preconizăm că în 2018 vom avea vânzări, în ceea ce priveşte exporturile, de peste 100 de milioane de dolari. Vânzările externe reprezintă aproximativ 85% din cifra totală de afaceri”, a conchis Hera.

În perioada 16-18 mai, la complexul expoziţional ROMAERO, se va desfăşura a şaptea ediţie a Expoziţiei Internaţionale dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, Securităţii Naţionale, Securităţii Cibernetice şi Securităţii Private (BSDA), care va reuni peste 200 de firme din 24 de ţări.

Pe pagina oficială a evenimentului, organizatorii anunţă că ediţia din acest an a BSDA va reuni peste 200 de expozanţi din 24 de ţări, care vor aduce cele mai noi şi performante tehnologii din domeniul apărării şi securităţii terestre, aeriene şi maritime.

Alături de prezentarea exponatelor, programul evenimentului include şi numeroase demonstraţii practice, privind funcţionarea tehnologiei.

De asemenea, în cadrul expoziţiei va fi lansat şi Monitorul Apărării, care aparţine trustului MEDIAFAX.

