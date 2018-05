BLINDATUL austriac de 12 tone ce poate da fiori protestatarilor şi ultraşilor, la expoziţia dedicată industriei apărării: „L-am adus pentru Jandarmerie” | FOTO

Compania austrică Achleitner prezintă în aceste zile la expoziţia dedicată industriei apărării, BSDA, un HMV de 12 tone, pe care vrea să-l vândă Jandarmeriei. Vehiculul este produs şi cu componente româneşti şi poate fi utilizat la intervenţii rapide în caz de conflict.

„Este un vehicul HMV 1 ( High Mobility Vehicle - vehicul cu mobilitate avansată -n.r.) blindat, care poate transporta 8 persoane în spate şi două în faţă. Are transmisie integrală, independentă, complet blindată şi poate fi utilată cu foarte multe accesorii. Poate fi utilzată de forţele armate, de poliţie, jandarmerie şi se foloseşte la intervenţii rapide în caz de conflict”, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Sebastian Pop, administratorul subsidiarei din România a companiei austriece Achleitner.

Potrivit acestuia, maşina este produsă în Austria, dar are şi componente româneşti produse de Automecanica Mediaş.

„Versiunea de bază a acestui vehicul pleacă de la 450.000 de euro şi poate urca până la 700.000 de euro. Are 12 tone, iar până acum, la această expoziţie, şi Armata şi Jandarmieria s-au arătat interesate de acest produs. Pentru ei am şi adus-o şi am organizat şi un test”, mai declară Sebastian Pop.

Până pe 18 mai, la complexul expoziţional ROMAERO, are loc a şaptea ediţie a Expoziţiei Internaţionale dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, Securităţii Naţionale, Securităţii Cibernetice şi Securităţii Private (BSDA), care reuneşte peste 200 de firme din 24 de ţări.

Pe pagina oficială a evenimentului, organizatorii anunţă că ediţia din acest an a BSDA reuneşte peste 200 de expozanţi din 24 de ţări, care aduc cele mai noi şi performante tehnologii din domeniul apărării şi securităţii terestre, aeriene şi maritime.

Alături de prezentarea exponatelor, programul evenimentului include şi numeroase demonstraţii practice, privind funcţionarea tehnologiei.

