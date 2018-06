DNA cere câte 7 ani de închisoare cu executare pentru Radu Mazăre şi pentru fratele lui / Pronunţarea, în 21 iunie. Ce le-a spus Alexandru Mazăre judecătorilor la ultimul termen

Instanţa supremă a anunţat, la ultimul termen de joi, că va pronunţa în 21 iunie soluţia în dosarul în care Radu Mazăre şi fratele acestuia au fost judecaţi, alături de Avraham Morgenstern, pentru fapte de corupţie privind unele licitaţii. Decizia nu va fi definitivă.

Share pe Facebook 550 afişări

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) urmează să pronunţe, în 21 iunie, o primă soluţie în dosarul în care Radu Mazăre, Alexandru Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost judecaţi pentru fapte de corupţie într-un dosar privind obţinerea unor licitaţii.

La ultimul termen de la ÎCCJ, de joi, numai Alexandru Mazăre a fost prezent pentru a-şi spune cuvântul final în faţa magistraţilor, întrucât fratele său se află în Madagascar, iar Avraham Morgenstern în Argentina.

„Doamnă preşedinte, doar eu am mai rămas. Sunt conştient de valorile intriseci ale acestui dosar. Postura mea este delicată. (...) Am încredere în Dumnezeu că mi-a dat parte de un astfel de complet care a făcut o cercetare ireproşabilă. Sunt şocat de cererea procurorului, de şapte ani pentru mine. Înţeleg că Parchetul cere şapte ani, plus doi, doar pe supoziţii. Nu am avut vreo discuţie cu vreun angajat de la acea bancă. Nu sunt dovezi împotriva mea, sunt în acest dosar pentru că sunt fratele lui Radu Mazăre şi pentru că am intrat în politică. Am încredere în acest complet”, a spus Alexandru Mazăre, în faţa instanţei ÎCCJ.

Procurorul DNA a cerut, joi, la ÎCCJ, condamnarea la şapte ani de închisoare cu executare pentru Radu Mazăre, şi tot atât pentru fratele acestuia, Alexandru, aceştia fiind judecaţi într-un dosar de corupţie privind unele licitaţii. Pentru Avraham Morgenstern, DNA a propus cinci ani.

„Vă solicităm condamnarea lui Radu Mazăre la 7 ani închisoare pentru luare de mită şi doi ani pentru fals în declaraţii. Aceleaşi pedeapse şi pentru Alexandru Mazăre. Pentru Avraham Morgenstern, cerem 5 ani pentru dare de mită. Legea penala mai favorabilă - vechiul Cod. Vă rugăm să luaţi în calcul funcţiile deţinute de cei doi fraţi, primar şi senator şi faptul că se poate aplica un spor lui Radu Mazăre pentru că acesta se sustrage procesului penal. În plus, vă rugăm să aplicaţi pedepse accesorii şi să menţineţi sechestrul pe sume de bani, bunuri mobile şi imobile. De la Radu Mazăre, să confiscaţi suma de 175.000 de euro primită ca mită”, a cerut procurorul DNA, la ultimul termen din dosar, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

În prezent, Radu Mazăre se află în Madagascar.

În această cauză, Radu Mazăre este judecat alături de fratele său, Alexandru, şi de omul de afaceri Avraham Morgenstern. Radu Mazăre este acuzat de procurorii anticorupţie că a luat mită 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern - reprezentant al firmei care a construit campusul de locuinţe sociale "Henri Coandă" - pentru a o ajuta pe aceasta să câştige licitaţia şi pentru a mări, ulterior, valoarea contractului. Şi fratele primarului Constanţei, senatorul PSD Alexandru Mazăre, este cercetat în acest dosar pentru luare de mită, după ce ar fi primit, şi el, bani în contextul favorizării firmei care a construit campusul de locuinţe sociale "Henri Coandă".

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.