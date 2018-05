BREAKING: Elena Udrea a sesizat Comisia de control SRI în dosarul Gala Bute

Elena Udrea a sesizat Comisia de control SRI, în contextul în care Traian Băsescu a prezentat recent o notă a SRI care viza dosarul "Gala Bute", preşedintele Comisiei, Claudiu Manda, afirmând miercuri că a cerut Serviciusă comunice dacă nota este autentică.

„Am parcurs sesizarea pe care ne-a făcut-o domnul Traian Băsescu. Am coroborat această sesizare cu încă o sesizare care ne-a venit astăzi (miercuri - n.r.) din partea dnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am şi concluzionat. În primul rând am hotărât să cerem SRI nota la care dl Băsescu face referire şi pe care ne-a trimis-o - avem numărul notei din data respectivă - să vedem dacă acea notă este autentică. Al doilea lucru, am hotărât să solicităm SRI planul de cooperare, să vedem dacă a existat şi ce a presupus acesta - plan de cooperare între SRI şi DNA”, a declarat Claudiu Manda.

El a mai spus că a solicitat SRI să îi comunice dacă în acea speţă penală au existat acele echipe comune, dacă au funcţionat şi cum au funcţionat.

”Dacă nota ar fi reală, am înţeles următoarele - că a existat cooperare între SRI şi DNA pe acea speţă, care are legătură cu gala Bute, că DNA a trimis către Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie o adresă în care spunea că nu a existat colaborare între SRI şi DNA pe baza protocolului, ci doar pe baza legii, deşi în notă se fac referiri la articole din protocol şi la acel plan de cooperare. Ce am sesizat că este că în anul 2011 exista acea notă de informare de la SRI către DNA, în care vorbea de persoane care sunt cumva în dosarul Gala Bute, unde existau suspiciuni de infracţiuni de corupţie, niciuna de ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar din câte am înţeles persoanele respective au devenit martori sau martori denunţători şi inculpat a devenit dna Udrea, deşi în acea informare nu se vorbeşte absolut deloc de dna Udrea că ar fi vinovată cu ceva. Interesant este faptul că adresa era din 2011, iar dosarul a început în 2015”, a concluzionat Manda.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut public, miercuri, un document al SRI, despre care spune că este strict secret şi i-a parvenit în urmă cu câteva luni, şi care vizează dosarul Gala Bute, menţionându-se clar rolul acestuia şi cum funcţiona relaţia cu sistemul judiciar.

"Este un document document strict secret al UM 0198 SRI din 9.11.2011 care mi-a parvenit acum câteva luni şi nu l-aş fi făcut public dacă nu vedeam minciuna din adresa DNA către ICCJ. Nu citesc mult, va spun că documentul vorbeşte de oameni care se află într-un dosar penal care au săvârsit infractiuni dar despre care DNA nu spune mare lucru si pentru a fi concludent, vă citesc câteva pasaje: <<În temeiul art 14 din Legea 14 din 92 si art 15 din Protocolul de cooperare între Parchetul de pe langă ICCJ şi SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securitatii nationale si urmare a adresei noastre din 24 .06 2011 respectiv planul de cooperare, vă comunicăm>>. Ce înţelegem este că protocolul a funcţionat din plin şi a existat un plan de cooperare între SRI şi DNA", a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu în plenul Senatului.

