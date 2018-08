BREAKING | Procurorii au cerut prefectului Capitalei ordinul de intervenţie a jandarmilor din 10 august: Nu l-a transmis. Ar trebui să aibă un exemplar/ Parchet: Actele primite până acum arată că peste 160 de jandarmi au intervenit în Piaţa Victoriei

Procurorii militari au cerut prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru, ordinul de intervenţie a jandarmilor la mitingul din Piaţa Victoriei de pe 10 august , au precizat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, reprezentanţi ai Parchetului Militar.

Jandarmeria a trimis, marţi seară, documentaţia cerută de către procuratură, însă autorităţile medicale încă nu au transmis actele.

Parchet: Actele primite până acum arată că peste 160 de jandarmi au intervenit în Piaţa Victoriei

Documentele primite până acum de procurorii militari arată că aproximativ 160 de jandarmi ar fi intervenit în Piaţa Victoriei la mitingul de pe 10 august, a anunţat Ionel Corbu, reprezentantul Parchetului Militar.

"La acest moment, din vizualizarea documentelor, sunt peste 160 de militari jandarmi. Vorbesc de militarii jandarmi care au participat la activitatea de intervenţie. Atât am reuşit să sintetizăm din documente. E vorba de forţele participante. Sunt cele care în urma decelării documentelor ce ne-au fost puse la dispoiziţie au fost evidenţiate într-o situaţie de analiză", a declarat Ionel Corbu, reprezentantul Parchetului Militar.

În opinia procurorului de caz, deşi potrivit documentelor analizate existau indicii privind amploarea violenţelor ce aveau să se petreacă la protest, nu sunt justificate acţiunile violente ale jandarmilor.

„Există elemente şi indicii doveditoare privitor la amploarea evenimentelor ce urmau să se desfăşoare sau să aibă loc. În opinia mea, sub nicio formă, acte de agresiune exacerbate nu se justificau, atâta vreme cât existau multiple modalităţi de estompare a unor demersuri care urmau să degenereze”, a mai spus Ionel Corbu.

Parchetul General a anunţat că Secţia Militară a instituţiei a preluat ancheta privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate denunţurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere şi plângerile depuse împotriva ministrului de Interne şi a prefectului Capitalei.

Procuror: Prefectura nu ne-a transmis ordinul de intervenţie la miting. Ar trebui să aibă un exemplar

Procurorul Ionel Corbu, ce instrumentează dosarul privind acţiunea jandarmilor la protest, a declarat că Prefectura nu a transmis ordinul de intervenţie la miting, precizând că doar Jandarmeria Bucureşti poate să-l transmită deşi, potrivit magistratului, şi instituţia ar fi trebuit să aibă o copie.



„De la Prefectură am solicitat acest ordin în faza primară, chiar în după-amiaza zilei de 11 august. Am primit un răspuns de la Prefectură, în sensul de a ne adresa Direcţiei de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru a intra în posesiea lui. Deşi cred că am fi putut intra în posesia unui exemplar sau a unei copii şi de la Prefectură, întrucât acolo trebuie să existe un exemplar”, a declarat prim procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, Ionel Corbu.

Procurorii militari au înregistrat 192 de plângeri împotriva jandarmilor

Procurorii militari au înregistrat, până în prezent, 192 de plângeri depuse de către protestatari împotriva jandarmilor, acuzaţi ar fi intervenit într-un mod abuziv la mitingul din 10 august, a precizat procurorul de caz, Ionel Corbu.

