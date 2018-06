BREAKING | Secţia pentru procurori a CSM a avizat favorabil numirea lui Felix Bănilă la şefia DIICOT

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat, marţi, favorabil numirea procurorului Felix Bănilă, propus de Tudorel Toader la şefia DIICOT, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au avizat, marţi, favorabil numirea procurorului Felix Bănilă, propus de Tudorel Toader la şefia DIICOT.

Avizul este unul consultativ şi va fi transmis ministerului Justiţiei. Ministrul Justiţiei a anunţat, marţi, că va trimite avizul CSM către preşedinte "indiferent de aviz pentru că este consultativ".

Procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, a fost intervievat marţi de Secţia pentru procurori a CSM. Înainte de interviul susţinut în şedinţa Secţiei pentru Procurori a CSM, Bănilă a declarat că îl recomandă cei 22 de ani vechime şi experienţa profesională

„Haideţi să avem răbdare cu toţii, pentru că vă spuneam că suntem în această a doua etapă procedurală. Voi fi mult mai deschis cu dumneavoastră după ce se va materializa acest demers. (Mă recomandă -n.r.) cei 22 de ani vechime de activitate, experienţa profesională pe care o am, pe care am acumulat-o până la momentul de faţă, şi cred că am toate calităţile necesare", a declarat Felix Bănilă, la sediul CSM.

Bănilă, despre şansele de a fi revocat oricând: Nici nu am fost numit, mă gândesc deja la revocare?

Procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, a fost întrebat, marţi, ce părere are despre faptul că, în urma deciziei CCR, ar putea fi revocat oricând, acesta precizând "nici nu am fost numit, mă gândesc deja la revocare?".

'"Este o etapă ulterioară, următoare, eventuală, pe care, la momentul de faţă, nu o pot lua în calcul. Nici nu am fost numit, mă gândesc deja la revocare? ", a declarat Felix Bănilă, după interviul de aproape 4 ore susţinut în cadrul şedinţei Secţiei pentru Procurori a CSM.

Avizul pe care urmează să-l dea CSM în cazul propunerii pentru şefia DIICOT este unul consultativ.

Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi. "Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.

Procurorul Felix Bănilă, despre protocoale cu SRI: Nu am înţeles de ce au fost secretizate. Exclud să semnez unele noi

Procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, a declarat, marţi, fiind întrebat despre protocoalele semnate cu SRI, că nu înţelege de ce acestea au fost secretizate, precizând că nu intenţionează să semneze alte astfel de documente.

"În ceea ce priveşte protocoalele, eu nu am avut nicio atribuţiune, eu am fost o verigă în Ministerul Public. Ca opinie, persoanal, eu nu am înţeles de ce au fost secretizate pentru că practic nu se face altceva decât să se pună pe hârtie o metodologie deja existentă", a declarat Felix Bănilă, la audierea în şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM.

Solicitat să spună dacă mai are de gând să semneze unele protocoale noi cu serviciile de informaţii, Bănilă a răspuns: "Nu, exclus aşa ceva".

Săptămâna trecută, SRI anunţa că directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Român de Informaţii (SRI), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), semnat în anul 2009. Serviciul preciza că a trimis deja documentele pentru a fi consultate şi validate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Bănilă: Probabil că numirea la DIICOT se va concretiza/ Membru Secţie: De unde ştiţi?

Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, a declarat, marţi, în cadrul audierii din şedinţa Secţiei pentru procurori a CSM, că speră că numirea sa se va concretiza, fiind întrebat de un membru al Secţiei de unde ştie acest lucru.

"Sunt de formaţie procuror criminalist, am desfăşurat activităţi de urmărire penală proprie. Consider că şi demersul de azi este unul curajos dacă se va concretiza şi probabil se va concretiza", a declarat, la începutul audierii sale în cadrul Secţiei pentru procurori a CSM, Felix Bănilă.

Acesta a fost întrebat de către un membru al Secţiei pentru procurori la ce se referă când spune asta, Bănilă precizând că s-a referit la numirea la conducerea DIICOT.

Din nou, a fost întrebat de unde ştie că va fi numit sau nu la conducerea DIICOT, Felix Bănilă precizând că "este optimist".

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a precizat că aşteaptă ca proiectul managerial să fie expus: „Este într-adevăr, o poziţie importantă în ministerul public şi aşteptăm cu foarte mult interes expunerea proiectului managerial”.

Bănilă, atacuri la Horodniceanu: 76 de inculpaţi achitaţi. Dosarele nesoluţionate au crescut cu 15%

Procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, a criticat, marţi, activitatea strcuturii conduse în prezent de Daniel Horodniceanu, precizând că numărul dosarelor nesoluţionate a crescut cu 15 la sută.

"A scăzut numărul dosarelor soluţionate de procurorii structurii în 2017 în raport cu 2016 şi ceea ce este îmbucurător că a crescut uşor numărul rechizitoriilor. (...) A crescut stocul dosarelor rămase nesoluţionate, iar creşterea este procentuală destul de importantă - 15 la sută. (...) Analiza activitatii judiciare nu trebuie neglijată pentru că practic aceasta este finalitatea urmăririi penale. În faţa instanţelor de judecată sau în urma judecăţii proceselor ca urmare a legislaţiei, se poate observa nivelul performanţelor şi efortul depus de colegii noştri. Ceea ce eu am remarcat ca urmare a analizei activităţii judiciare este faptul că au existat un număr de 76 de inculpaţi achitaţi, iar dintre aceştia 20 au fost arestaţi preventiv. Nu vreau să mă erijez într-un critic al acestei structuri, însă se impune analizarea acestor aspecte şi trebuie să vedem ce se poate face pentru a reduce acest indicator pentru că este un indicator negativ", a declarat Felix Bănilă

Acesta a mai precizat că dintre cauzele duse până la capăt la nivelul DIICOT, 13 dosare au fost soluţionate după împlinirea dreptului de prescripţie.

"Ceea ce am mai constatat eu este că 12 din procurorii DIICOT au fost delegaţi în funcţii de conducere şi doar unul este delegat la o altă unitate, respectiv consilierul procurorului şef al DIICOT. Mi se pare nefiresc ca funcţiile de conducere să nu fie ocupate pentru că acestea blochează din schemă şi blochează activitatea de execuţie", a completat Felix Bănilă.

Toader: E inadmisibil ca o cauză de la DIICOT să treneze 11 ani. Sunt curios cât s-a cheltuit

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a criticat marţi, la Secţia pentru procurori a CSM, activitatea DIICOT, precizând că în prezent sunt dosare în cadrul structurii de parchet care trenează de 11 ani şi că ar vrea să cunoască şi sumele cheltuite în anchete.

„Am mai spus şi o repet că mi se pare absolut inadminisibil ca o cauză la urmărire penală să treneze 11 ani şi să nu fie soluţionată. Dacă stai cu un dosar nerezolvat s-a dus principiul acela cu celeritatea soluţionării, de soluţionare într-un termen rezonabil. Dacă vor fi trimişi în judecată presupuşii făpturitori cel mai probabil ne îndreptăm spre prescrierea urmăririi penale. Am întrebat şi pe contracandidatul domnului Bănilă cum poate fi justificată această întârziere, probabil şi procurorul general cunoaşte, domnia sa probabil e preocupat de un răspuns. Candidatul a prezentat cerinţa de transparenţă a cheltuirii banilor din fondurile alocate DIICOT. Ştim că în momentul acesta e o discuţie publică foarte acută privind nevoia societăţii de a cunoaşte câţi bani se cheltuie în efectuarea urmăririi penale. Sunt curios în dosarul acela cam câţi bani s-au cheltuit”, a spus ministrul Tudorel Toader.

Ministrul a mai spus, la Secţia pentru procurori a CSM unde se discută propunerea lui Felix Bănilă pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, că acesta a avut un discurs aplicat, coerent, iar interviul susţinut în faţa comisiei Ministerului Justiţiei a fost unul cu întrebări comode şi mai puţin comode.

„Evident, vorbesc despre domnul bănilă, nu despre contracandidat, nu mi-am propus asta şi nu cred că este cazul să fac o comparaţie între cei doi. După lege, am venit la secţia de procurori pentru a susţine candidatura domnului Bănilă. Subliniez această apreciere unanimă a celor cinci membri ai comisiei: este foarte bine structurat, are o argumentare foarte logică şi coerentă pe linia de perfecţionare a DIICOT. (...) Un dosar, dacă vrem să-l rezolvăm într-un termen rezonabil, chestiunile manageriale sunt aceleaşi, indiferent de structurile Ministerului Public”, a mai spus Toader.

Bănilă este propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, deţinută în continuare de Daniel Horodniceanu, al cărui mandat a fost prelungit în noiembrie.

După ce Felix Bănilă va susţine interviul, Secţia pentru procurori a CSM va trimite, miercuri, avizul către Ministerul Justiţiei.

Ministrul Tudorel Toader a confirmat, pentru MEDIAFAX, prezenţa la şedinţă.

În proiectul de management, procurorul Felix Bănilă a subliniat că procurorul-şef al DIICOT trebuie să fie şi un bun psiholog, iar unul dintre obiectivele pe termen lung pe care le are în vedere vizează alinierea la normele raportului MCV. Documentul conţine 37 de pagini, în care a introdus consideraţii generale privind managementul judiciar, scopul şi competenţa DIICOT, obiective strategice, operaţionale.

