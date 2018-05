Tinerii care îşi doresc să profeseze meseria de medic au susţinut, sâmbătă, simularea examenului de admitere pentru Facultatea de Medicină. Aceştia au venit încă de dimineaţă în faţa instituţiei, sperând că simularea îi va ajuta să scape de emoţiile examenului din iulie.

Alexandra Radu este elevă în clasa a XI-a şi susţine că dorinţa de a deveni medic a apărut după ce a făcut practică într-un spital. Tânăra spune că îşi propune ca anul viitor să devină studentă la medicină, motiv pentru care simularea din acest an o va ajuta să se obişnuiască cu examenul.

„ La practică stăteam pe lângă medici, vedeam cum îi consultă pe pacienţi şi mi-a plăcut foarte mult. (..) M-am gândit la specializarea de radiologie imagistică, pentru că este un domeniu frumos, chiar dacă este greu. (..) Pentru simulare m-am apucat de învăţat de la începutul clasei a 11, nu sunt foarte stresată acum, pentru că mai am timp până anul viitor să învăţ. Am venit să văd care este atmosfera de examen, pentru că ştiu că mă va ajuta să fiu mai relaxată pentru examenul de anul viitor”, a declarat pentru MEDIAFAX, Alexandra Radu, elevă.

Tinerii prezenţi spun că s-au pregătit din timp pentru examenul de admitere, iar simularea acestuia îi va ajuta să se obişnuiască cu testul final şi să observe la ce nivel se află faţă de alţi candidaţi.

„Nu m-am gândit încă ce specialitate să aleg, probabil cardiologie. Am venit aci încă de la ora 8 să văd care este atmosfera şi să mă acomodez cu examenul final. Recunosc că în ultimele două săptămâni m-am pregătit mai mult şi am învăţat. (..) Dorinţa de a fi medic a apărut de când am intrat la liceu la profilul ştiinţele naturii şi m-am gândit că asta aş vrea să fac în viitor”, a spus Ştefan Oprea, elev.

Chiar dacă momentan nu sunt studenţi la medicină, unii tineri ştiu ce vor face după ce vor absolvi facultatea şi în ce ţară îşi doresc să profeseze.

„Îmi propun să fac rezidenţiatul în Germania pentru că sectorul medical este dezvolt, dar şi pentru că oferă multe oportunităţi studenţilor străini. Vreau să devin cardiolog, iar în Germania această specializare este mai dezvoltată faţă de România”, a spus Elena Şandru, elevă.Â

„Nu aş vrea să plec peste hotare după ce voi absolvi, pentru că am familia aici şi pentru că ţara noastră are nevoie de medici, iar eu cred că poţi face carieră şi în România. (...) Învăţ de doi ani în continuu pentru examenul de la medicină şi cred că am şanse să fiu admisă”, a declarat Patricia Istrate, elevă.

Mai emoţionaţi decât tinerii au fost părinţii acestora care au venit să-şi susţină copii şi să le mai dea sfaturi înainte de simularea examenului.

„Am venit din Argeş împreună cu fiica mea şi sper să reuşească la simulare, dar şi la examenul pe care îl va avea. Este visul ei, iar eu o ajut cum pot ca să-l realizeze, pentru că ştiu că îşi doreşte mult”, a declarat Claudia Şandru, mama unei candidate.

„Îmi doresc să ajungă studentă la medicină tot aşa de mult cât îşi doreşte şi ea (n.r. - fiica). O voi încuraja întotdeauna, iar la cum o ştiu de luptătoare sunt sigură că va reuşi. (..) Am emoţii, însă ştiu că este doar o simulare, iar adevăratele emoţii vor fi la examenul de admitere”, a spus Maria Istrate, mama unei candidate.

Simularea examenului a început la 10.30 şi durează patru ore. Candidaţii vor primi intrebări din biologie şi chimie.

Peste 2.700 de persoane s-au înscris pentru a susţine simularea examenului de admitere pentru Facultatea de Medicină.

Potrivit calendarului publicat de Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti (SSMB), sâmbăta viitoare, pe 26 mai, vor susţine simularea alţi 1.100 de concurenţi, dintre care 750 la Facultatea Medicină Dentară şi 350 la Facultatea de Farmacie.

Pentru că în acest an s-au înscris cu 200 de participanţi mai mulţi decât în 2017, organizatorii vor pregăti 40 de săli în care se va desfăşurare simularea examenului de admitere.

De asemenea, studenţii medicinişti le-au pregătit posibililor viitori studenţi un tur al universităţii şi un Târg de Proiecte (candidaţii au avut ocazia să ia contact cu studenţii şi să vadă ce presupune voluntariatul în medicină, să ia parte la turul facultăţii şi să vadă cum se desfăşoară o zi din viaţa unui student).

