Care este statutul Elenei Udrea în Costa Rica. Are România acord de extrădare?

Elena Udrea a aflat sentinţa definitivă din dosarul Gala Bute, de şase ani de închisoare cu executare, în Costa Rica, acolo unde se află încă de la începutul anului. Avocatul ei a anunţat instanţa în luna aprilie că Elena Udrea are statut de refugiat politic.

În luna aprilie, avocatul Elenei Udrea transmitea magistraţilor, care judecau dosarul Gala Bute, că Elena Udrea are statut de refugiat politic.

„Doamna Udrea mi-a transmis azi dimineaţă un memoriu adresat instanţei prin care solicită să fie audiată utilizând mijloace de comunicare la distanţă sau comisia rogatorie, motivat de faptul că în prezent statutul Elenei Udrea este de refugiat politic în Costa Rica. (...) Convenţia prevede ca persoanele refugiate primesc statut din cauza unor temeri, jusitificate de teama de a fi persecutată. În această cauză sunt opiniile sale politice. (...) Având în vedere statutul pe care Elena Udrea îl are din 21 martie, în virtutea lui, solicităm insistent instanţei să fie audiată şi să i se acorde ultimul cuvânt. Indicăm un precedent în acest sens, chiar de la Înalta Curte, în situaţia lui Sebastian Ghiţă, care are alt statut, nici nu are statut de refugiat. El a fost audiat de mai multe ori de ÎCCJ în dosarele sale utilizând mijloacele de comunicare electronică la distanţă”, a precizat avocatul fostului ministru, Veronel Rădulescu.

Doar ca statutul de refugiat politic nu a fost confirmat de documentele depuse la dosar, a transmis instanţa supremă. De asemenea, judecătorii i-au respins cererea fostului ministru de a fi audiată prin videoconferinţă sau prin comisie rogatorii.

Potrivit site-ului Ministerului de Externe, Costa Rica se află pe lista celor 135 de state care au acord bilateral cu ţara noastră.

Elena Udrea ar putea fi adusă în ţara în baza Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei adoptată în anul 2003. Documentul obligă statele semnatare să extrădeze cazurile de corupţie, iar Costa Rica şi România sunt semnatare.

În acest caz, în schimb, procedurile de extrădare par a dura foarte mult. În 2007, o persoană cercetată de DNA pentrry înţelăciune şi fals, identificată în Costa Rica a fost extrădată abia în 2015.

Şi tot de acolo, fostul ministru al Turismului a anunţat că va cere repunerea pe rol a cauzei. "Ca urmare a noilor informaţii pe care le-am aflat cu toţii din declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu, informaţii provenind din Note SRI, care schimbă radical situaţia din dosarul Gala Bute, aflat azi în pronunţare la ICCJ, am decis împreună cu avocaţii să solicit repunerea cauzei pe rol", a scris Elena Udrea pe Facebook.

Ulterior, a sesizat Comisia de control SRI, în contextul în care Traian Băsescu a prezentat recent o notă a SRI care viza dosarul "Gala Bute".

Informaţiile despre plecarea Elenei Udrea în Costa Rica au apărut la începutul anului şi ulterior aceasta a confirmat pe Facebook, comentând fotografiile în care a fost suprinsă alături de Alina Boica, fostă şefă DIICOT.

"În lipsa pozelor cu Kovesi la tăiatul porcului, protestarii pro Sistem au găsit ce să “share-uiasca”. Poze cu mine şi Alina în Costa Rica. Dacă ştiam că interesează pe cineva, puneam eu fotografii zilnic. Chiar şi din cabinetul ginecologului. Dar, ca să satisfac plăcerea unora de a mânca rahat şi pentru a-i scuti pe românii cu care ne întâlnim pe la pizza să ne facă poze pe furiş, de mâine mă ocup să aveţi un raport în imagini al prezenţei mele aici", a anunţat Udrea.

În timpul şederii în Costa Rica, presa din România a relatat că Elena Udrea este însărcinată cu gemeni. Ulterior, a apărut informaţia că a pierdut unul dintre feţi, lucru confirmat şi de fostul ministru.

Elena Udrea a spusconstat în intervenţiile telefonice şi în postările pe Facebook implicare serviciilor secrete, acuzând că ar putea fi organizat un plan de eliminare a sa.

"Or sa trimita pe cineva cu neurotoxina, dupa modelul incercarii de asasinat de la Londra din martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, refugiat acolo? Aceasta actiune a Securitatii din Romania in Costa Rica nu face decat sa imi intareasca argumentele hartuirii si abuzurilor la care sunt supusa de trei ani de Coldea, Kovesi si toti cei care au slujit si slujesc acest Sistem de putere ilegala si abuziva. Abuzuri care m-au determinat sa aleg sa cer protectie internationala intr-un stat care are un respect real, o legislatie adecvata si coerenta si o solida practica in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului" afirma Udrea.

