Carmen Dan: Şase cazuri identificate în care 10 jandarmi sunt posibili autori ai unor fapte penale

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi în cadrul audierii în Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, că până în prezent au fost identificate şase cazuri "în care 10 jandarmi au fost semnalaţi ca autori ai unor fapte de natură penală".

569 afişări

"Ancheta internă a Jandarmeriei continuă. Structurile de specialitate au identificat şase cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm să îl ducem mai departe", a afirmat ministrul de Interne Carmen Dan, la audierea în Comisia de apărarea a Camerei.

Aceasta, a reiterat, în cadrul audierii de marţi, că a stat în biroul său din cadrul ministerului pe timpul mitingului din 10 august, precizând că iniţial, şi-a luat informaţiile din media.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu a venit în Parlament în baza unei invitaţii oficiale.

"Noi nu am venit la comisie în baza unei invitaţii oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom avea cvorum şi noi vă vom putea expune aspectele pe care le consideraţi relevante. Eu nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideţi să solicitaţi şi prezenţa prefectului Capitalei. (...) Bineînţeles că, pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport, dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice pentru că nu ministrul le-a coordonat. Aţi făcut referire la intervenţia deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operaţiunii, însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o anchetă internă Poate că o să ajungem să vorbim şi despre gradul de agresivitate ai celor care un forţa intrarea în Guvern şi care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem şi în acel punct. Structurile de specialitatea au identificat 6 cazuri în care jandarmi au fost posibil autori ai unor fapte de natură penală", a explicat Carmen Dan.

Ministrul de Interne, Carmen Dan şi şeful DSU, Raed Arafat, participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.