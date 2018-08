Carmen Dan susţine că Jandarmeria şi-a coordonat toate intervenţiile în Piaţă sub supravegherea unui procuror militar/ Răspunsul dat de Parchetul Militar

Carmen Dan a declarat marţi, că nu are ce să îşi reproşeze în ceea ce priveşte intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august deoarece nu şi-a depăşit competenţele legale şi a precizat că afirmaţiile potrivit cărora ea ar fi constituit comitete sunt invenţii deoarece unii vor să scape de Guvern.

„Îmi doresc ca organele de anchetă să-şi facă treaba şi să stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele, plecând de la ideea pe care am susţinut-o şi sâmbătă, că nu mi-am depăşit în niciun fel competenţele legale, iar Jandarmeria şi-a coordonat toate intervenţiile în Piaţă sub supravegherea unui procuror militar. Am spus sâmbătă - sunt şefii misiunilor operative care au fost în Piaţă, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenţiei - totul sub supravegherea unui procuror militar. Nu am ce să-mi reproşez, am făcut tot ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil”, a declarat ministrul Carmen Dan, la intrarea în sediul Ministerului de Interne.

În ceea ce priveşte plângerile depuse pe numele ei privind intervenţia Jandarmeriei la protestele din 10 august, Carmen Dan a subliniat că toate sunt invenţii şi că sunt persoane care îşi doresc „să scape de Guvern”.

„Am auzit foarte multe invenţii care nu pot fi numite ştiri, despre faptul că aş fi constituit diverse celule, comitete. Eu cred că sunt unii care-şi doresc să scape de ministru şi de Guvern. Să rămânem într-o stare de normalitate”, a mai spus ministrul.

Întrebată cum comentează faptul că sunt multe plângeri împotriva jandarmilor care ar fi lovit protestatari paşnici, sursa citată a declarat că vor fi demarate verificări: „Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi astfel de aspecte, bineînţeles, mai ales pentru că sunt nişte verificări în curs, bineînţeles că se vor lua măsurile legale”.

Reprezentant Parchet Militar: Niciun procuror nu s-a aflat la protestul din 10 august

Ionel Corbu, procurorul care se ocupă de dosarul privind violenţele de la protestul din 10 august, a declarat că niciun procuror militar nu s-a aflat, în acea zi, alături de jandarmi pentru a supraveghea intervenţia, aşa cum a spus Carmen Dan, şi că Jandarmeria a cerut asistenţă abia pe 11 august.



„În după-amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcţiei de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi s-a şi răspuns în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobil excede competenţelor şi deontologiei profesionale. Vă asigur că nu, de la Parchetul Militar Bucureşti nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă înaintat. (...) Niciunul dintre colegii mei nu a fost mandat să facă un astfel de demers, de a participa efectiv alături de jandarmi la monitorizarea misiunii care ar excede competenţelor”, a declarat prim procurorul Ionel Corbu, de la Parchetul Militar, structura care anchetează intervenţia jandarmilor la proteste.

Procurorul a mai spus că participarea unui reprezentant al Parchetului Militar la astfel de manifestări nu este prevăzută din punct de vedere legal.

Pe de altă parte, ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus că la protestele din 10 august, unde au fost rănite peste 400 de persoane, a fost prezent un procuror militar care a supravegheat intervenţia jandarmilor.

