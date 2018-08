Câţi jandarmi au "acţionat" la protestul diasporei din 10 august?/ Coordonatorul jandarmilor vorbeşte despre efective suplimentare/ „E bine că a fost un procuror militar la miting, nu avem ce ascunde”

Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri şi din alte regiuni ale ţării.

“Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat. (...) Nu au fost doar din Bucureşti. Pe lângă efectivele pe care le-a avut Direcţia Generală au mai fost efective de la Brigada specială. Au fost efectivele Brigăzii Speciale care sunt structuri specializate în ordine publică. (...) Ei au venit în sprijinul nostru”, a declarat Laurenţiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.

Pe de altă parte, documentele primite până acum de procurorii militari arată că aproximativ 160 de jandarmi ar fi intervenit în Piaţa Victoriei la mitingul de pe 10 august, a anunţat Ionel Corbu, reprezentantul Parchetului Militar.

"La acest moment, din vizualizarea documentelor, sunt peste 160 de militari jandarmi. Vorbesc de militarii jandarmi care au participat la activitatea de intervenţie. Atât am reuşit să sintetizăm din documente. E vorba de forţele participante. Sunt cele care în urma decelării documentelor ce ne-au fost puse la dispoiziţie au fost evidenţiate într-o situaţie de analiză", a declarat Ionel Corbu, reprezentantul Parchetului Militar.

Parchetul General a anunţat că Secţia Militară a instituţiei a preluat ancheta privind violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate denunţurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere şi plângerile depuse împotriva ministrului de Interne şi a prefectului Capitalei.

Cazan: „E bine că a fost un procuror militar la miting, nu avem ce ascunde”

Laurenţiu Cazan, cel care a coordonat jandarmii, a spus că a interacţionat cu procurorul militar care s-a aflat la miting şi că a fost prezent până la ora 4 dimineaţa, în zona unde erau şi efectivele Jandarmeriei. Cazan a mai spus că e bine că procurorul a fost acolo, el neavând nimic de ascuns.



„Începând cu ora 17 mi-a fost prezentat procurorul militar, am interacţionat în mod direct cu el la faţa locului, mi s-a prezentat ca fiind procuror militar. (...) De un coleg de al meu. Mi s-a spus că e procuror militar, că e de serviciu. A fost prezent la faţa locului până la terminarea misiunii, până la 4 dimineaţa. A stat în zona Piaţa Victoriei, în zona unde au fost efectivele de jandarmerie. Din punctul meu de vedere, nu am avut nicio problemă, am considerat că e mai bine aşa, să fie un reprezentant al Parchetului Militar la faţa locului, să observe cu propriile simţuri ce se întâmplă. (...) Am considerat că e foarte bine că e prezent la faţa locului, nu avem ce ascunde şi vede modul de acţiune a întregului dispozitiv. (...) Procurorul a fost un om de foarte bună credinţă”, a declarat Laurenţiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.

Reprezentantul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a precizat că şefii Ministerului de Interne au fost "oarecum" dezinformaţi referitor la prezenţa procurorului Bogdan Pîrlog în Piaţa Victoriei şi la autosesizarea acestuia, menţionând că acesta se afla în drum spre casă şi că nu a făcut parte din centrul de comandă.

"Am rămas suprins de cele declarate de conducerea Ministerului de Interne. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române a făcut o asociere oarecum eronată vizavi de prezenţa lui acolo. Colegul nostru se afla în zonă în drum spre domiciliu. El era de serviciu, fiind la permanenţă şi văzând ce s-a întâmplat acolo , s-a sesizat din oficiu, procesul verbal fiind înregistrat pe data de 11", a declarat Ionel Corbu.

Întrebat dacă procurorul a avut vreo legătură cu comanda Jandarmeriei, acesta a precizat: "Acest aspect a fost denaturat şi, din păcate, constat că conducerea ministerului a fost oarecum dezinformată din aceste punct de vedere. S-a extrapolat misiunea de «aflat în zonă». Deci «aflat în zonă» putea să fie un simplu observator, pe un trotuar, lucru pe care l-am înţeles că s-a şi făcut, şi nicidecum în centrul de comandă. Centrul de comandă este practic nucleul factorilor decizionali de intervenţie. Pun o întrebare retorică. Ce valenţă avea o decizie a unui procuror acolo, în a acţiona sau a nu acţiona? Dar el, repet şi o spun cu toată responsabilitatea, nu a făcut parte din centrul mobil de comandă".

Corbu a precizat că autosesizarea procurorului este legală. "Absolut. Având în vedere competenţele lui, faptul că el era de serviciu, avea tot dreptul şi tot cadrul procesual, acoperit de Codul de Procedură Penală".

