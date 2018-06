Cazul "Coman-Hamilton" | Adrian Coman: Judecătorii europeni ne-au recunoscut ca familie

După ce judecătorii Curţii de Justiţie a Uninii Europene au hotârât, luni, că noţiunea "soţ", în sensul dispoziţiilor dreptului Uniunii privind libertatea de şedere a cetăţenilor Uniunii, cuprinde soţii de acelaşi sex, Adrian Coman, parte a cazului "Coman –Hamilton" se arată încântat de decizie.

Share pe Facebook 442 afişări

„Acum putem privi în ochii oricărui funcţionar public din România şi din întreaga UE, având certitudinea că relaţia noastră de familie rămâne la fel de valoroasă şi la fel de relevantă, indiferent de ţara în care trăim în Uniunea Europeană. Suntem fericiţi că judecătorii europeni ne-au recunoscut ca familie, şi mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut – pe noi şi, indirect, pe toate celelalte familii într-o situaţie similară. Astăzi a câştigat demnitatea umană,” a declarat, marţi, Adrian Coman, prin intermediul unui comunicat al Asociaţiei ACCEPT.

După decizia CJUE de marţi, cauza familiei Coman-Hamilton se întoarce pe masa judecătorilor constituţionali din România. CCR a solicitat opinia CJUE în noiembrie 2016, în cadrul unei proceduri numite trimitere preliminară, prin care dorea să înţeleagă din partea judecătorilor europeni dacă soţii de acelaşi sex au drepturi în baza directivei privind libera circulaţie.

„CJUE răspunde fără ezitare întrebării ridicate de judecătorii constituţionali: toate familiile, indiferent de orientarea sexuală a partenerilor, au drepturi egale în domeniul liberei circulaţii. CCR are acum obligaţia să respecte decizia CJUE şi să constate faptul că Adrian şi Clai sunt o familie. Decizia nu obligă România să introducă căsătoria între persoane de acelaşi sex, ci obligă doar la recunoaşterea unor efectele juridice ale unei relaţii deja înregistrate, cum ar fi dreptul de stabilire al reşedinţei în România pentru Clai, care este cetăţean american” a declarat Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului care i-a reprezentat pe petenţi la CCR şi CJUE”, se mai arată în comunicatul ACCEPT.

Reprezentanţii ACCEPT mai spun că în urma deciziei de astăzi, CCR ar trebui să declare neconstituţională interdicţia din Codul Civil, privind recunoaştere căsătoriilor încheiate între persoane de acelaşi sex în afara României.

„Atât ţara noastră, cât şi Polonia, Slovacia, Bulgaria, Lituania si Letonia, vor fi obligate să adopte măsuri prin care să asigure libera circulaţie a cetăţenilor UE si a familiilor lor formate din persoane de acelaşi sex – să acorde dreptul de şedere ca soţi şi să asigure un set minimal de drepturi. Asta se poate realiza doar prin adoptarea unei legislaţii clare, predictibile şi unitare în privinţa protecţiei juridice a cuplurilor de acelaşi sex,” a declarat Romaniţa Iordache, expert jurist în domeniul nediscriminării şi vice-preşedintă ACCEPT.

Adrian Coman şi Clai Hamilton s-au cunoscut în 2002 la New York şi au format un cuplu stabil timp de opt ani. În 2009, Adrian a plecat din New York pentru a lucra la Parlamentul European, în Bruxelles. Un an mai târziu, cei doi au decis să se căsătorească în Belgia. În 2012, Adrian Coman şi-a încheiat contractul la Parlamentul European şi a început să îşi caute de lucru în Belgia şi Statele Unite, luând în calcul şi varianta de a veni în România, unde avea părinţi, rude şi prieteni. A mers la Consulatul României din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie, lucru necesar pentru a cere rezinţa în România pentru partenerul său.

Adrian Coman, Clai Hamilton şi Asociaţia ACCEPT au fost audiaţi de Marea Cameră a CJUE pentru stabilirea definiţiei termenului „soţi” în legislaţia europeană privind libera circulaţie pe teritoriul UE în data de 21 noiembrie 2017. Cazul a ajuns pe masa judecătorilor europeni după ce opinia lor a fost solicitată de Curtea Constituţională a României, pentru a stabili dacă articolele din Codul Civil care interzic recunoaşterea căsătoriilor gay încheiate în afara României sunt constituţionale sau nu.

Noţiunea „soţ”, în sensul dispoziţiilor dreptului Uniunii privind libertatea de şedere a cetăţenilor Uniunii şi a membrilor familiilor lor, cuprinde soţii de acelaşi sex, se arată în decizia de luni a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca urmare a cazului Coman-Hamilton.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.