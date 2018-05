Codrin Ştefănescu, după audierea de la DNA: Rămăsesem singurul nechemat la Direcţia Naţională Anticorupţie

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a fost audiat, luni, la DNA, în calitate de martor, el declarând pentru MEDIAFAX că, odată cu chemarea sa în faţa procurorilor anticorupţie, lista liderilor social-democraţi audiaţi la DNA este completă.

Share pe Facebook 386 afişări

”Până acum rămăsesem, cred, că singurul din conducerea PSD care nu fusese chemat la DNA, nici în perioada cea mai lugubră şi mai demonică a protocoalelor secrete în care dl. Coldea şi echipa coordonau tot sistemul judiciar. Cu această ocazie, lista e completă, nimeni nu mai poate să spună că a scăpat cineva din conducerea PSD, indiferent de fu ncţie, să nu fi fost chemat la DNA. În acest moment, lista e completă. Sunt convins că toate aceste chemări, plângeri penale este conform unui plan prin care se încearcă intimidarea noastră şi se transmite un mesaj foarte clar, a nu ştiu câta oară, că sistemul nu se vrea nici reformat, nici schimbat şi că această caracatiţă continuă să funcţioneze, cu sau fără protocoalele care au şiocat întreaga naţiune şi tot ce înseamnă presa democratică din străinătate”, a declarat pentru MEDIAFAX secretarul general adjunct, Codrin Ştefănescu.

WEl a precizat că joi, după ce a criticat demersul liberalului Ludovic Orban de a depune plângere penală pe numele premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea.

”Joi, după ce dl. Ludovic Orban depune plângerea penalăîmpotriva primului ministru şi împotriva dlui Dragnea pentru trădare de ţară şi tot felul de bazaconii, eu am ieşit imediat în mod public şi am avut o reacţie. (...) Fix la 40 de minute sunt sunat de la DNA şi se spune că brusc şi-au adus aminte că sunt martor într-un dosar. Martor. Am venit azi la acest dosar. Bineînţeles că acest dosar e tot legat de o chestie internă din PSD. Recomandarea e să nu vorbesc cât e faza de cercetare şi de audieri. Nici nu ştiu dacă sunt inculpaţi în acest dosar”, a declarat pentru MEDIAFAX Codrin Ştefănescu.

Secretarul general adjunct al PSD a mai spus că audierea a fost ”soft”.

”Am explicat că nu mi se pare foarte firesc să fiu chemat într-o chestie de acest gen. În orice caz, pot să spun că nu e legat de TelDrum, pentru că de joi seara colegii din presă, ca şi mulţi colegi din partid, au tras concluzia că la valul acesta de plângeri penale împotriva guvernului, miniştrilor şi la vânătoarea care se face referitor la tot ce a atins sau a vorbit sau a privit Liviu Dragnea devine o problemă şi devin persoane non-grata şi trebuie imediat anchetate. În mod miraculos, nu am fost chemat în dosarul TelDrum, ci într-o altă nebunie legată tot de partid", a mai spus Codrin Ştefănescu.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.