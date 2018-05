CSM, despre modificarea articolului 308 din Codul Penal, referitor la infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane: Textul, reevaluat pentru recuperarea prejudiciului din mediul privat

CSM a precizat că la nivelul unei comisii de specialitate a fost reevaluat textul de lege privind art. 308 din Codul Penal, referitor la infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, menţionând că prioritatea este recuperarea prejudiciului în cazul infracţiunilor săvârşite în mediul privat.

Share pe Facebook 268 afişări

"Reţinând că propunerea Consiliului Superior al Magistraturii vizând modificarea articolului 308 din Codul Penal a fost interpretată într-un sens contrar celui urmărit, iar discursul public a valorificat-o ca potenţială sursă pentru modificarea conţinutului infracţiunii de abuz în serviciu săvârşită de către funcţionarii publici, ipoteză pe care Consiliul o respinge în mod categoric, incriminarea sa fiind pe deplin justificată, în şedinţa Comisiei nr.1 - Legislaţie şi cooperare interinstituţională de azi, 16 mai 2018, a fost reevaluat conţinutul propunerii de text pentru a întări scopul urmărit iniţial - recuperarea prioritară a prejudiciului în cazul infracţiunilor săvârşite exclusiv în mediul privat. Consiliul Superior al Magistraturii respinge în mod categoric distorsionarea opiniilor exprimate de acesta în exercitarea rolului său constituţional, în cadrul dezbaterilor publice de către persoane din întreg spectrul politic", transmite CSM printr-un comunicat de presă.

Articolul 308 se referă la infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane.

"Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime", prevede articolul.

Comisia CSM a apreciat că textul ar trebui să vizeze doar introducerea unei cauze de reducere a pedepsei, în ipoteza acoperirii pejudiciului pentru mai multe infracţiuni, printre care şi abuzul în serviciu.

Anterior, Consiliul a precizat că nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni, cu atât mai puţin în cazul infracţiunii de abuz în serviciu săvârşită de funcţionarii publici sau în cazul infracţiunilor de corupţie.

"În acest cadru s-a urmărit orientarea spre recuperarea prejudiciului şi nu preeminenţa măsurilor punitive. În contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificărilor Codului penal, Consiliul a propus o abordare integrată a infracţiunilor economice, printr-o nouă variantă de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementează exclusiv infracţiuni săvârşite în mediul privat. Subliniem, aşadar, că varianta de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei, propusă de Consiliu, vizează anumite fapte săvârşite exclusiv de angajaţii din mediul privat, iar nu de către funcţionarii publici", arată CSM.

Florin Iordache a precizat că PSD va susţine un amendament la Codul Penal al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care prevede un prag de 50.000 de euro pentru abuzul în serviciu.

"Este un articol 308 la care într-adevăr CSM a venit cu un amendament – şi eu am spus de la început că toate amendamentele CSM vor fi susţinute de către PSD. Nu ştiu ce fac alţii, dar noi considerăm că peste CSM nu e nimic. Şi atunci, CSM prin amendamentele propuse noi considerăm că sunt nişte amendamente bune şi acest articol 308 în formula aceasta îl vom susţine. Acel 50.000, dacă vă uitaţi bine, când discutăm despre codul vamal acea sumă şi până acum a existat, deci nu e nimic nou", a declarat, marţi, Florin Iordache, preşedintele Comisiei pentru legile justiţiei unde se dezbat modificările Codului penal.

Acesta a adăugat că nu s-a ajuns încă la discuţiile legate de cum va fi definită infracţiunea de abuz în serviciu, dar că în opinia sa, ar fi bine să nu existe prag pentru această infracţiune.

"Ca să merg mai departe, nu am discutat încă cum va fi formulat articolul 297, cu abuzul în serviciu care preocupă o serie de colegi de-ai dumneavoastră din presă şi nu numai, şi pe dumneavoastră personal. Am spus aşa, avem în acest moment în ceea ce priveşte abuzul în serviciu 14 propuneri cu un prag mai mare sau mai mic. Eu am spus că este foarte bine că abuzul în serviciu să fie redefinit, să nu aibă prag, pentru că în momentul în care există un prag, de ce este 10 lei, de ce nu este 100.000 de euro. Şi atunci va fi permanent ideea în societate că de fapt definiţia abuzului în serviciu este făcută pentru o persoană sau alta. De aceea, cred că în urma dezbaterilor şi în urma unei largi consultări a tuturor celor interesaţi, vom avea o bună definiţie a articolului 297", a completat Iordache.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.