Cum explică Liviu Dragnea deplasarea cu elicopterul MApN la Buzău

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a mers, joi, la Buzău, cu elicopterul Ministerului Apărării Naţionale, motivând că are mai multe întâlniri programate şi a făcut solicitare pentru transport special, în baza legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Share pe Facebook 343 afişări

Întrebat cum a fost drumul pe DN 2, unde se efectuează lucrări la Podul de la Mărăcineni, Liviu Dragnea a spus că a venit la Buzău cu elicopterul.

„Am venit cu elicopterul Ministerului Apărării Naţionale. Am înţeles că au fost întrebări. Eu am primit invitaţia de la Ministerul Apărării Naţionale pentru a participa la acest eveniment (Ziua Eroilor – n.r.), am transmis o solicitare, am spus că am câteva întâlniri importante după-amiaza, şi am întrebat dacă pot asigura transportul până aici. Au răspuns pozitiv, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 755/1998, aceeaşi bază legală pe care o foloseşte şi preşedintele României când face transport special”, a răspuns Dragnea.

Întrebat cum va rezolva problema drumului spre Bucureşti, pentru că la Buzău plouă, Liviu Dragnea a spus că „la întoarcere, o să vedem”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la Buzău, la manifestările organizate de Ziua Eroilor.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.