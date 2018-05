Daniel Horodniceanu, despre numirea la şefia DIICOT: Sunt curios care au fost criteriile ce au stat la baza deciziei ministrului Justiţiei/ Ce spune Felix Bănilă, propus pentru pentru această funcţie

Actualul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, cel care a pierdut cursa pentru şefia DIICOT în favoarea lui Felix Bădilă,a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu ştie ce l-a avantajat pe contracandidatul său, menţionând că ar vrea să afle ce a făcut "rău" la conducerea DIICOT.

"Nu am nicio idee ce l-a avantajat. Cu siguranţă, domnul ministru va prezenta care au fost criteriile care au stat la baza alegerii domniei sale şi sunt şi eu foarte curios, şi exprim şi curiozitatea colegilor mei care mă întreabă şi eu nu ştiu ce să le răspund în momentul ăsta, ce am făcut rău la DIICOT pentru că e foarte important să ştiu şi eu şi să ştie şi ceilalţi care vor avea vocaţie să fie procurori şefi o anumită perioadă de timp, să vadă ce nu ar trebui făcut sau ce ar trebui făcut. Ministrul Justiţiei nu mi-a reproşat niciodată nimic, dimpotrivă, am avut o relaţie principială bună, profesional corectă. E o procedură care a fost făcută şi la numirea mea, eu sunt magistrat şi respect legislaţia. Ce trebuie să fac eu, să înţeleg ce a stat la baza alegerii domniei sale. Sunt multe lucruri de reproşat, nu e nimeni niciodată perfect. (...) Nu am vorbit cu domnul ministru deloc. Tot ce am aflat a fost de pe site-ul ministerului Justiţiei", a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Daniel Horodniceanu.

Întrebat ce va face pe viitor, actualul şef al DIICOT a răspuns: "Îmi termin mandatul pe 19, îmi termin treaba, am o delegare deja dată de procurorul general pentru câteva săptămâni, nu ştiu dacă va intra în vigoare, nu va intra în vigoare, urmează să vedem".

Bănilă, propus la DIICOT: Am experienţă bogată în spate, am proiectele necesare,întrunesc condiţiile

Felix Bănilă, cel propus de ministrul Justiţiei pentru a ocupa funcţia de procuror-şef DIICOT, a declarat, pentru MEDIAFAX, că are experienţa, proiectele şi întruneşte condiţiile pentru a ocupa această funcţie, precizând că vrea să realizeze un "colectiv închegat".

"În primul rând, vreau să îi mulţumesc domnului ministru pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Este un prim pas din acest demers pentru că urmează şi avizarea la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ulterior, numirea la domnul preşedinte. Nu pot să comentez cu privire la ce m-a avantajat pe mine, în raport cu contracandidatul meu, probabil acest raţionament îl deţine domnul ministru. Eu nu am lucrat în DIICOT într-adevăr, este o structură de elită a Ministerului Public. Nu am avut oportunitatea, nu am avut onoarea până acum, în schimb, am instrumentat dosare de mare violenţă, care au investigat grupări infracţionale şi prin natura faptelor investigate, dar şi prin profilul persoanelor pe care le-am cercetat, am fixat multe elemente din sfera criminalităţii organizate. Au fost câteva cauze importante, am experienţa bogată în spate, am proiectele necesare, întrunesc condiţiile. Este alegerea domnului ministru", a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru conducerea DIICOT.

Întrebat care sunt provocările pentru funcţia pentru care a fost nominalizat, Bănilă a răspuns: "Să realizez un colectiv închegat, care să dea rezultate mult mai bune".

Felix Bănilă a fost propus, de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, noul procuror-şef al DIICOT. Acesta a concurat, pentru ocuparea acestei funcţii, cu actualul şef al structurii de parchet, Daniel Horodniceanu, al cărui mandat se va încheia în 19 mai.

"În urma desfăşurării procedurii de selecţie a procurorilor, în vederea efectuării propunerii de numire în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care a avut loc în data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justiţiei, vă aducem la cunoştinţă faptul că, ministrul justiţiei, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a domnului Oliver-Felix BĂNILĂ, în vederea obţinerii avizului consultativ", se arată într-un anunţ postat, luni, pe site-ul ministerului Justiţiei.

Ulterior, propunerea va fi înaintată preşedintelui Klaus Iohannis.

