Deputatul PNL Victor Paul Dobre a anunţat, marţi, că este posibil ca liberalii să solicite audierea în Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor pe Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei, cea care a dat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor la protestele din 10 august.

135 afişări

"Din păcate, de-a lungul întregii discuţii pe această temă se pare că astăzi, aici, nu a fost prezent un singur personaj, decidentul, respectiv Prefectul Capitalei, care, aşa cum ne-a spus doamna ministru şi alţi colegi din conducerea Ministerului, a decis singură, ( intervenţia n.r.) consultându-se şi cu comandantul de dispozitiv. ( ...) Din păcate, neavând decidentul nu am avut cu cine clarifica motivele, nivelul intervenţiei, de ce s-a decis la 8 seara şi s-a intervenit la 11.30 şi aşa mai departe. Prefectul Capitalei nu este un personaj de sine stătător. Prefectul Capitalei este cel care reprezintă Guvernul României în municipiul Bucureşti, capitala ţării. Prefectul Capitalei este în subordinea directă a ministrului de Interne şi a primului ministru. Deci, el a fost decidentul şi probabil, va trebui să solicităm audierea prefectului în continuare, ca să lămurim o serie de chestiuni" a afirmat Victor Pau Dobre, membru în Comisia de Apărare din Camera Deputaţilor, la finalul şedinţei de marţi a forului legislativ unde a fost audiată Carmen Dan, ministrul de Interne.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că nu a vorbit cu prefectul Capitalei în ziua de 10 august, atunci când a avut loc mitingul violent din Piaţa Victoriei şi când a fost semnat ordinul de evacuare a Pieţei.

"În jurul prânzului, am ajuns la minister şi discutăm neapărat de nişte rapoarte, nu s-au întocmit nişte note scrise care au ajuns pe masa ministrului, conform fluxului informaţional, ministrul a primit informări pe tot parcursul zilei prin Direcţia Generală de Management Operaţional. Am făcut precizarea că nu am vorbit cu doamna prefect în cursul zilei de 10 august" a spus ministrul după audierile din comisie.

Întrebată dacă nu a ştiu că prefectul semnase ordinul de evacuare a Pieţei Victoria, Carmen Dan a spus: "Am primit informaţia pe fluxul informaţional pe care vi l-am precizat, conform prevederilor legale, după ce s-a semnat ordinul de restabilire".

Maiorul Laurenţiu Cazan, ministrul de Interne, Carmen Dan, şeful DSU, Raed Arafat, dar şi fostul şef al Jandrmeriei Sebastian Cucoş au participat la şedinţa de marţi a Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.