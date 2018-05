DNA cere ARESTAREA unui judecător după ce ar fi primit bani pentru sentinţe uşoare. Magistratul: Cineva a făcut un denunţ acum doi ani / Ce a declarat soţul magistratului, fostul fotbalist Marcel Puşcaş

DNA cere arestarea preventivă a judecătoarei Burlan-Puşcaş Elena, care activează la Tribunalul Bucureşti. Magistratul este acuzat că ar fi primit 50.000 de euro de la patru persoane pentru sentinţe uşoare.

Magistratul este soţia fostului fotbalist Marcel Puşcaş.

"Probabil că este si o vendetă împotriva magistraţilor. Ştiu că este o acuzaţie a cuiva. Consider că soţia mea este nevinovată. Va urma un proces şi vom vedea ce se va întâmpla", a declarat, pentru MEDIAFAX, Marcel Puşcaş.

Judecătoarea Elena Burlan-Puşcaş: Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu. Sunt nevinovată

Judecătoarea Elena Burlan-Puşcaş a declarat, joi, prezentă la Curtea de Apel, unde se judecă cererea DNA de arestare preventivă, că nu a luat mită, precizând că este nevinovată.



„Nu am avut probleme niciodată, timpul a dovedit întotdeauna că am judecat corect aşa cum am crezut de cuviinţă. Dacă un denunţ al unui condamnat care vrea să-şi uşureze situaţia poate să îngroape cariera unui judecător, atunci asta este ţara în care trăim şi ne merităm soarta. Am rămas în acest sistem, aşa că voi merge până la capăt. Cineva a făcut un denunţ acum doi ani ca să-şi uşureze situaţia, un condamnat. Eu nu am ştiut, era normal. A pretins că a luat bani în 2009 de la nişte ţigani dintr-un clan ca să mi-i dea mie nu ştiu ce să fac cu ei, în condiţiile în care am dat o pedeapsă cu suspendare. Mi se reproşează că am dat cu suspendare. Pentru că judecătorul întotdeauna apreciază şi nu este singura soluţie pe care am dat-o cu suspendare. Era o bătaie între clanuri, o încăierare. Probabil că am ţinut cont şi de circumstanţele respective, ieri am luat cunoştinţă, habar nu aveam despre ce dosar e vorba, despre ce inculpaţi e vorba, în condiţiile în care s-a judecat în 2009. Dacă era ceva de făcut, mi se părea normal ca cineva să spună în 2009 că a luat bani şi a dat unei judecătoare, nu sî încercerce după 9 ani să încerce să obţină o reducere a pedepsei pe vorbe. Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu. Nu sunt nici mai bogată, nici mai săracă decât am fostîntotdeauna. Totul a fost la vedere, averea, viaţa, nu am ascuns niciodată nimic. Dacă sunt victimă sau nu, se va dovedi”, a declarat judecătoarea Elena Burlan-Puşcas, la Curtea de Apel Bucureşti.

Aceasta a mai spus că toate soluţiile pronunţată de ea, la fond, au fost menţinute şi de instanţa de apel.

„A fost în atenţia DNA în permanenţă, cu toate cazurile mai spectaculoase pe care le-am avut, eu fiind instanţă de fond întotdeauna. Aceeaşi soluţie în toate dosarele mi-a fost menţinută şi ulterior. Faptul că într-un dosar cu nişte ţigani la început se dă suspendare şi apoi cu executare, este mai puţin important, pentru că tot condamnare a fost. Mi se pare absurd ca cineva să ia mită ca să dea o pedeapsă cu suspendare care e tot pedeapsă şi să nu se dea achitare. Probe sunt denunţurile care s-au obţinut acum, în ultima perioadă. E un individ, care este soţul unei cunoştinţe de-a mea, care a fost implicată în dosarul cu colegele mele de la Tribunal. Aceasta era metoda lor de operare, să ia bani în dosare. Ne cunoşteam şi soţul ei a fost arestat şi a făcut un denunţ spunând că soţia lui a luat bani să mi-i dea mie, după care indivizii din dosarul pe care l-am soluţionat au fost provocaţi să spună că au dat bani pentru judecătoare. Niciodată, nimeni nu afirmă că mi-a dat bani mie, ci a dat bani unei individe ca să mi-i dea mie. Sunt nevinovată până la capăt”, a mai spus judecătoarea.

Secţia pentru judecători a CSM a avizat favorabil solicitarea DNA. Cauza a fost înregistrată la DNA în 2016.

"În contextul judecării unui dosar penal ce privea săvârşirea unor infracţiuni cu violenţă, inculpata Burlan-Puşcaş Elena, în calitatea menţionată mai sus, a primit, în perioada 2009-2010, de la patru dintre inculpaţii vizaţi de cercetarea judecătorească (din care doi cercetaţi pentru tentativă de omor calificat) suma totală de 50.000 euro. Banii respectivi au fost primiţi de magistrat pentru a dispune faţă de cei doi inculpaţi cercetaţi pentru tentativă de omor calificat înlocuirea măsurii preventive a arestării cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, lucru care s-a şi întâmplat în perioada 01 octombrie 2009 - 26 ianuarie 2010. De fiecare dată, aceste soluţii au fost desfiinţate de instanţa superioară de control judiciar", susţine DNA într-un comunicat de presă.

Procurorii spun că pentru aceeaşi sumă de bani, printr-o sentinţă din luna februarie 2010, "judecătorul Burlan-Puşcaş Elena a pronunţat pedepse cu suspendarea executării faţă de toţi inculpaţii din dosarul respectiv".

"În faza de apel, în luna decembrie 2010, această sentinţă a fost desfiinţată în parte, Curtea de Apel Bucureşti pronunţând pedepse cu executare faţă de autorii infracţiunii de tentativă de omor calificat, aceste pedepse fiind de 8 ani, respectiv 7 ani şi 6 luni", potrivit sursei citate.

Curtea de Apel Bucureşti va judeca propunerea procurorilor.

