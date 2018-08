Dragnea: Vom adopta până în 2 octombrie noua lege a pensiilor/ Atac la şeful SRI: Nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel/ Despre mitingul din 10 august: o tentativă de LOVITURĂ de stat/ Ce spune despre suspendarea preşedintelui

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, marţi seara, că noul proiect de lege a pensiilor va fi adoptat până în data de 2 octombrie 2018. El l-a criticat pe şeful SRI, Eduard Hellvig, pentru faptul că „nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel”. Totodată, preşedintele PSD acuză SRI că dă informaţii preşedintelui, iar la restul doar selectiv. Liderul social-democrat a mai spus că evenimentele din 10 august au fost o tentativă de lovitură de stat eşuată. Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat şi ce intenţii are coaliţia în ceea ce priveşte suspendarea preşedintelui. Mai mult, Dragnea a acuzat unele companii străine că finanţează acţiunile #rezist şi îşi îndeamnă angajaţii să protesteze. Social-democratul a mai vorbit despre relaţia cu Florian Coldea, Ecaterina Andronescu, dar şi despre nunta fiului său.

„A venit anul 2018. S-a mărit punctul de pensie. Pensiile vor creşte şi mai mult (...) Vom adopta maximum până în 2 octombrie noua lege a pensiilor”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Noul proiect de lege al pensiilor a fost pus în dezbatere publică de către ministerul Muncii, urmând să intre în Parlament pentru procedura parlamentară. Noul Proiect al Legii Pensiilor prevede, printre altele, o modificare în ceea ce priveşte Pilonul II, potrivit ministrului Muncii. Este vorba de un comision de 0,5 % pe care Casa de Pensii îl va încasa din comisionul de virament de 2,5% perceput de companiile care administrează acest sistem. Proiectul prevede un calcul al pensiei minime în funcţie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor încasa 45% din salariul minim brut, în timp ce pensionarii cu vechime între 10 şi 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

Despre şeful SRI: Nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel

Liviu Dragnea a declarat că directorul SRI, Eduard Hellvig, nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel, spunând că serviciile au mult prea multe informaţii şi din zone în care nu au ce să caute.

„Eu nu mă las păcălit. Statul paralel nu însemna Coldea şi Kovesi. Statul paralel însemna oameni, unii din conducerea SRI, cea actuală. Nu, acolo nu mai sunt la SIE. Din conducerea SPP, în frunte cu Pahonţu, din Parchete, din instanţe, din alte servicii secrete. La DIPI nu cred că mai sunt. Erau. Probabil că şi la Direcţia de Informare a Armatei. Toată această structură au pus deasupra lor pe şeful statului. Era Băsescu, acum e Iohannis. El are impresia că conduce această mafie. Nu, ea îl conduce, dar şi el a început să dea ordine şi cere să se împlinească aceste ordine', a declarat Dragnea.

Întrebat de Eduard Hellvig, directorul SRI, Liviu Dragnea a spus: "Nu ştiu dacă e doar Hellvig. E un om la care am ţinut foarte mult. Nu ştiu dacă e implicat foarte mult, dar cu certitudine nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel. Nu ştiu cât este implicat, dar vina nu înseamnă că este mai mică. Asta este ce vreau să spun despre Eduard Hellvig. Vă dau un exemplu, ştiaţi că la orice achiziţie importantă… e obligat să aibă avizul SRI, cred că e obligat printr-un HG. I-am spus premierului aseară, să identifice actul normativ şi să modifice. Este clar că sunt nişte firme favorizate. Contrabanda este uriaşă. După părerea mea, serviciile au mult prea multe informaţii şi din zone în care nu au ce să caute".

Dragnea, despre evenimentele din 10 august: O tentativă de lovitură de stat eşuată



Liderul social-democrat a catalogat evenimentele din 10 august, din Piaţa Victoriei, ca fiind o tentativă de lovitură de stat eşuată, catalogând drept iresponsabilă atitudinea preşedintelui Iohannis legat de acele evenimente.

„Eu am văzut o tentative de lovitură de stat eşuată. Asta se vorbea pe reţelele de socializare. Domnule, nu o să mai fie legile justiţiei, dăm noi jos guvernul şi luăm puterea. Ceea ce a făcut Iohannis cu acea postare pe Facebook iresponsabilă din partea unui şef de stat, să descurajezi jandarmii, care au acţionat conform legii, şi tu să inciţi în continuare la violenţă, exact în minutele în care acea fată mai avea puţin şi era linşată de acele brute. Aceia erau oameni, aceia erau paşnici. Tot ce a început Orban, Gorghiu, şi alţi pe la TV, nu au zis nimic că au dat foc, dădeau cu bucăţi din caldarâm. Erau organizaţi, să nu mai stea în primul rând. Să stea în spate cu 4, 5 rânduri, să îi incite şi pe cei din faţă. Deci era organizare paramilitară foarte bine pusă la punct. Eu asta am văzut. O încercare de lovitură de stat”, a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.

Preşedintele PSD a daclarat că în noaptea protestelor violente a vorbit cu Viorica Dăncilă şi Călin Popescu Tăriceanu.

„Am vorbit la telefon cu doamna premier. Nu şi cu minsitrului de Interne. Doamna ministru era plecată, constitutional cred, şi sigur că am discutat despre ce se întâmplă, urmărea pe tabletă, Antena 3 am înţeles. Cu doamna ministru nu am vorbit, pentru că avea nişte atribuţii şi nu am vrut să interfereze. Nici n-am sunat, nici nu a sunat. (...) Cred că am vorbit la telefon cu domnul Tăriceanu în seara aceea. Cred că era, cred că venise acolo (la mare – n.r.). Am mai vorbit cu câţiva colegi”, a afirmat preşedintele PSD.

Liviu Dragnea este de părere că Jandarmeria nu a acţionat disproporţionat.

„Nu pot fi de acord cu violenţele, cu excepţia lui Iohannis care a spus că jandarmii trebuie să îi lase pe oaameni să protesteze. Jandarmii erau loviţi şi Iohannis le zicea, lăsaţi-vă loviţi, să intre în Guvern. Lui şi PNL –ului, lor le place violenţa. Ştiu exact că dacă acest guvern merge până în 2020, ei ştiu că vor avea un scor de prăbuşire şi la locale, prezidenţiale şi parlamentare. Ei pot intra în coşul de gunoi al istoriei. (...)Nu am de unde să ştiu cum au gândit cei din dispozitivul Jandarmeriei, dar probabil tocmai din aceste motive. Erau aceste focare de violenţă care se tot regrupau, tot dădeau foc. Cred că din cauza asta. Dar sunt absolut convins că Jandarmeria acţionat legal şi nu am văzut nicio disproporţie”, a mai spus liderul PSD.

Atac la servicii: Nimic de la SIE. SRI dă informaţii preşedintelui, iar la restul, selectiv

Preşedintele PSD a anunţa, cu referire la mitingul din 10 august, că primeşte foarte puţine informaţii din partea serviciilor, precizând că nu a primit nimic de la SIE şi că SRI dă informaţiile în flux normal preşedintelui, iar "la restul selectiv şi dacă e de interes".

Liviu Dragnea a spus că pe 10 august, atunci când a avut loc mitingul din Piaţa Victoriei, era la Neptun.

„Eram la Neptun. Nu eram pe maşina de apă de jandarmi. Mai spre seară (am început să mă uit -n.r.), recunosc. Nu am stat toată ziua pe televizor. Cred că pe la 20.00 am început să mă uit. Niciuna (avertizări de la SRI – n.r.). Nu, nimic. Nu am primit nimic. SRI dă informaţiile în flux normal preşedintelui. La restul selectiv şi dacă e de interes. În mod normal, şi eu şi Tăriceanu ar trebui să avem acelaşi tip şi grad de informaţii. În mod normal, este Guvern, preşedinte, Parlament. Primesc foarte puţine informaţii. Apropo, nimic de la SIE. Probabil, cred că îi trebuie 2-3 ani să se instaleze. Dar nu am nevoie să mă sune. Nu, să îşi facă treaba acolo, să lucreze în interesul României. Nu am nici dubii, nici speranţe (că nu îşi face treaba – n.r.). Eu cred că preşedintele a primit informaţii de câteva zile informaţii”, a declarat preşedintele PSD.

Liviu Dragnea a precizat că membrii Comisiei de control a activităţii SRI ar trebui să verifice ce informaţii a dat Serviciul către ministerul de Interne referitoare la miting şi dacă acestea au fost furnizate de către SRI sau au fost cerute de instituţia condusă de Carmen Dan.

„Cred că domnul Manda ar trebui să lămurească când a dat SRI informaţii MAI”, a completat liderul PSD.

Va refuza invitaţia la comisia SRI

Dragnea a declarat că va refuza o posibilă invitaţie la comisia de control SRI, deoarece s-a autoinvitat de mai multe ori, dar până acum nu a fost chemat.

„Eu am tot aşteptat să mă invite Claudiu Manda la comisie. Văd că nu m-a invitat. Iertaţi-mă nu pot să zgârii la uşă şi nici nu vreau să mai vorbesc aşa acum despre tema asta. O să mă gândesc să facem o emisiune, poate cu două, trei televiziuni şi să spun lucruri importante. Nici nu mă mai duc. Să nu mă mai cheme, că nu mă mai duc. Dacă tot am stat atâta, barem le spun public. Vorba lui Florin Iordache – altă întrebare” , a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a declarat, în repetate rânduri, că aşteaptă să fie chemat la Comisia de Control SRI pentru a vorbi despre abuzuri pe care sistemul le-ar fi făcut.

„Florian Coldea nu a fost străin de condamnările mele. Nici el, nici Maior”



Preşedintele PSD a anunţat că nici fostul prim-adjunct al şefului SRI, Florian Coldea, şi nici fostul director George Maior nu sunt străini de condamnările sale, precizând că nu are nevoie să-l ia pe Florian Coldea consilier, aşa cum s-a vehiculat.



„Coldea nu a fost străin de condamnările mele din dosarul Referendumului. Nici el, nici Maior. Eu nu pot să am o relaţie de prietenie cu aceşti oameni”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a precizat că nu a mai vorbit cu fostul prim-adjunct al şefului SRI de mai bine de un an şi jumătate.

„Nu am mai vorbit cu Coldea de mai mult de un an şi jumătate. Nici direct, nici la telefon. Mi-a mai zis cineva că comunic prin Vasile Dîncu. Nu este nimic adevărat, nu am nevoie să îl iau consilier pe Florian Coldea”, a mai spus Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a spus că, din ce îşi aminteşte, ultima oară când a discutat cu Florian Coldea a fost pe 1 decembrie 2017, atunci când nu a asistat la parada de Ziua Naţională, fiind prezent la sediul ALDE.

Preşedintele PSD: Este o fierbere în partid că de ce nu începem proteste la poarta lui Iohannis. O să decidem

Dragnea a anunţat că sunt lideri ai partidului care cer declaşarea de proteste la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, precizând că „este o fierbere în partid” şi că acest lucru va fi decis în Comitetul Executiv Naţional al formaţiunii.

„Dacă ar fi fost împotriva lui Iohannis aceste proteste? S-ar putea să fie. Nu e un avertisment, eu vă spun că este o fierbere foarte mare în partid, că de ce nu începem şi noi proteste la poarta lui Iohannis. O să avem CEX la sfârşitul lunii şi o să decidem. Nu cu pietre, nu cu foc. Nu, nu am vorbit deloc cu colegii asta", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a criticat şi mesajul transmis de şeful statului, imediat după miting.

„Dacă era un protest împotriva lui Iohannis la Cotroceni şi bine organizat şi voiau să spargă cordonul de jandarmi. Ce ar fi făcut Iohannis? Tot aşa ieşea să certe jandarmi? Nu, lăsaţi-i să intre peste mine", a mai spus Dragnea.

