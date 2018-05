Dragoş Pătraru, despre înregistrările cu Doina Gradea: Nu erau discuţii private, eram în timpul lucrului

Jurnalistul Dragoş Pătraru a afirmat, în cadrul audierii în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, că înregistrările prezentate în spaţiul public cu directorul general SRTv, Doina Gradea, nu erau unele private, ci în timpul orelor de lucru.

Share pe Facebook 535 afişări

"Se tot discută că au fost nişte înregistrări private. Nu, eram în biroul doamnei Doina Gradea în timpul orelor de program, în sediul SRTv, dânsa preşedinte director general, eu producător şi omul plătit pe drepturi de autor la televiziunea publică. Nu există aşa ceva. Nu eram la bere, nu eram în vacanţă, nu eram la nici un fel de discuţie privată şi discutam despre viitorul acestei emisiuni, eu spunând clar că dacă noi nu intrăm pe 8 ianuarie, şi asta este o ameninţare şi mi-o asum, plecăm. (...) Miza aici este ceea ce ce întâmplă în Societatea Română de Televiziune acolo unde controlul editorial exercitat de noua conducere este total şi insuportabil pentru jurnalişti. Noi când am hotărât să strângem toate probele acestea în acest mod, pentru că avem şi se poate vedea că am publicat astăzi un material pe blogul meu în legătură cu asta, avem şi înscrisuri şi acte din interiorul televiziunii care dovedesc această implicare a conducerii, în interesul actualei puteri politice în editorialul de la SRTv", a afirmat Dragoş Pătraru, în cadrul audieri de marţi a Comisiei.

Acesta a vorbit şi de câteva situaţii din interiorul TVR.

"La matinal suna, dădea mereu sms-uri, îl hărţuia pe producătorul matinalului, Septimiu Sărăţeanu care ne-a predat toate aceste materiale şi ne-a anunţat că de la 30 iunie, indiferent de ce se va întâmpla, va pleca de acolo. Efectele au fost la ştiri devastatoare şi inacceptabile pentru SRTv, de fapt pentru orice post de televiziune. Ştirea celebră Firea-statui nu a intrat pe post. Acela a fost un efect clar al ingerinţei editoriale. Ar trebuie să facă parte dintr-un manual de jurnalism, la capitolul ingerinţe editoriale. Apoi, reporterul de la Guvern, Ionuţ Gheorghe, a fost dat de la Guvern doar pentru că nu a pus o întrebare cerută, una pozitivă la întâlnirea dintre doamna Dăncilă şi Jean Claude Juncker. Acestea sunt efecte directe la ştiri", a spus Pătraru.

Jurnalistul a adăugat că fostul director al SRTv, Irina Radu, a fost schimbată deoarece nu a efectuat schimbările cerute de actorii politici aflaţi la Putere.

În cadrul audierii a fost o discuţie mai aprinsă între doi dintre membri Comisiei, PNL-PSD, în care deputatul Liviu Pleşoianu i-a cerut demisia preşedintelui forului legislativ, liberalul Gigel Ştirbu, pe motiv că a spus despre o emisiune difuzată de TVR că este "o hazna".

Preşedinte director general al SRTv, Doina Gradea, a declarat, săptămâna trecută, în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, că de luni de zile este ameninţată de jurnalistul Dragoş Pătraru, cel care a făcut publice înregistrări în care ea avea un limbaj injurios la adresa jurnaliştilor.

"De luni de zile am fost ameninţată şi, de ce nu, m-am simţit santajată, de domnul Pătraru, pentru a lua decizii în favoarea şi în condiţiile impuse de dumnealui în sensul prelungirii contractelor pe care le are în SRTv. De fiecarte dată când acestea se apropiau de termenul final", a spus Doina Gradea în timpul audierilor în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor.

Directorul general al SRTv a mai declarat că s-a simţit lezată de faptul că a fost înregistrată.

"Simt că mi-a fost violată viaţa privată. Toată viaţa mea în mass-media am lucrat în echipă, însă mintea mea nu a fot niciodată setată că aş putea fi înregistrată în discuţii private şi santajată de colegi. Am fost înregistraţă în discuţii private, mă simt lezată, crucificată. În şapte luni de când am fost numită director general interimar şi apoi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SRTv, am fost permanent criticată faţă de anumiţi oameni din media, fără drept de apel, fără vreun motiv anume. Am fost jignită continuu, profesional de aceşti oameni, de aceeaşi oameni, lăsând loc unor comentarii care s-au constituit în jigniri personale", a mai spus Doina Gradea.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.