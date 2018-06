EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 ROMÂNĂ. Află in EXCLUSIVITATE subiecte şi barem la proba scrisă la limba română de la Evaluare Naţională

Examenele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 încep luni cu prima probă cea la limba şi literatura română, iar elevii vor avea dispoziţie pe Mediafax.ro subiectele la Evaluare Naţională la Limba şi Literatura română, precum şi baremul de corectare, imediat ce acestea vor fi publice.

Examenul naţional de evaluare la Limba şi Literatura română este programat să înceapă la ora 09.00 şi durează două ore, iar elevii trebuie sa fie în săli cu o jumătate de oră mai devreme. De asemenea, în săli, candidaţii nu vor avea acces cu telefoanele mobile, manuale, fişe sau alte materiale care ar putea reprezenta surse de inspiraţie. Absolvenţii clasei a 8-a vor putea intra in sălile in care are loc examinarea doar cu buletinul sau certificatul de naştere. Pe durata examenului, sălile de clasă vor fi supravegheate video şi audio.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 ROMÂNĂ. Proba conţine două subiecte, de 40, respectiv 36 de puncte. Conform baremului elevii vor mai primi alte 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări şi 10 puncte din oficiu.

Subiecte si bareme examen Limba şi Literatura română 2018

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. La primul subiect elevii au de rezolvat şase cerinţe pe baza unui text la prima vedere şi să redacteze o compunere.

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Al doilea subiect al examenului de evaluare este format dintr-un alt text la prima vedere cu şase cerinţe. De asemenea, elevilor li se va cere şi să scrie o naraţiune pe marginea unei teme date.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională 2018

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Primele rezultate ale examenului vor fi afişate pe 23 iunie, iar în aceeaşi zi, întrele orele 14.00 - 19.00, se vor putea depune contestaţiile. După soluţionarea contestaţiilor, notele finale ale examenului de evaluare naţională vor fi făcute publice pe data de 23 iunie 2018.

În funcţie de notele de la Evaluarea Naţională, va fi stabilită media de admitere la liceu. Astfel, media examenului va avea o pondere de 75%, iar media claselor V-VIII va conta în proporţie de 25% în vederea stabilirii notei finale de admiterea la liceu.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Pentru sesizarea oricărei nereguli, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţie Tel Verde: 0800 801 100, la care se poate suna în perioada 11-15 iunie, între orele 08.00-16.00, de luni până joi, iar vineri, în intervalul 08.00 - 14.00.

Calendar examene Evaluare Naţională 2018

11 iunie 2018: Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018: Matematica – probă scrisă

14 iunie 2018: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor la examenul de evaluare naţională 2018 înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale ale examenului de evaluare naţională 2018 după soluţionarea contestaţiilor

