România este o "ţară importantă" pentru Airbus, afirmă, într-un interviu acordat MEDIAFAX, Serge Durand, directorul Airbus România, prezentând o serie de obiective, dar notând că actuala situaţie "inconstantă" nu este benefică pentru mediul de afaceri.

Serge Durand, directorul Airbus România, a vorbit, într-un interviu acordat agenţiei MEDIAFAX, despre obiectivele companiei, prezentând perspectiva sa despre mediul de afaceri din România.

Reporter Mihail Drăghici: Unde se situează România în acest moment pe harta intereselor companiei Airbus?

"România încă este o ţară importantă pentru Airbus. Ştiţi că avem o prietenie de peste jumătate de secol. Am colaborat cu România, între Airbus şi IAR, de 46 de ani, am avut producţie sub licenţă Puma, am creat o nouă companie în Braşov în 2002, un grup în acţionariat comun cu IAR; de asemenea, am creat o altă companie Airbus, Premium Aerotec, o companie mare, 800 de oameni care lucrează în Braşov; de curând, am lansat Airbus Helicopters, care îşi propune să producă un nou tip de elicopter, deşi, din nefericire, producţia nu a început încă; avem un sediu pentru activităţi de proiectare în Bucureşti, care lucrează pentru Airbus Aerospace. În total, 1.300 de oameni lucrează pentru Airbus în România, fiind create indirect 5.000 de locuri de muncă. Prin urmare, baza Airbus încă este foarte mare în România".

Reporter: A doua întrebare ar fi ce obiective vă propuneţi să atingeţi în 2018 în privinţa României?

"Principalul meu obiectiv anul acesta este să câştigăm o licitaţie la Ministerul de Interne privind achiziţionarea de elicoptere care ar urma să fie utilizate de SMURD, aşa că aşteptăm această licitaţie şi avem obiectivul de a o câştiga. În al doilea rând, vrem să asigurăm poziţia Airbus, în principal în domeniul militar, vizând flota de elicoptere Puma, credem că avem un produs pentru înlocuirea acestei flote. Deci, vrem să fim luaţi în considerare. Dacă România vrea să ia în considerare cumpărarea de elicoptere de atac, de ce nu, Airbus ar vrea să fie luată în considerare, consultată, pentru că avem produse bune, şi vrem să fim parte a jocului, vrem o competiţie corectă; noi propunem o serie de avantaje, precum contracte pentru servicii suplimentare, avem baze industriale mari, acestea trebuie luate în considerare, noi suntem pregătiţi să intrăm într-o competiţie corectă şi suntem pregătiţi să câştigăm".

Reporter: România a alocat 2% din PIB bugetului pentru apărare. Ce înseamnă acest lucru pentru activităţile de afaceri ale Airbus?

"Acest lucru este foarte important. Proiectul apărării europene, în calitatea mea de cetăţean al Europei, sunt fericit pentru aceste decizii. Din nefericire, dacă ne uităm la ultimii zece ani, în privinţa acestui procent din PIB destinat bugetului apărării, în momentul de faţă 2%, din nefericire, doar foarte puţin din acest buget s-a alocat companiilor europene".

Reporter: Care este evaluarea dv. despre mediul de afaceri din România? Care sunt problemele şi care sunt avantajele?

"În momentul de faţă, dacă este să vorbesc doar despre industria aeronautică, suntem într-un fel de nişă, deoarece avem parteneri pe termen lung, dacă vizitaţi Airbus, suntem împreună cu industria aeronautică, am creat o asociaţie care se numeşte ARIE - Asociaţia română a industriei elicopterelor -, suntem împreună cu IAR, suntem împreună cu Turbomecanica, cu Aerotec, cu Aerofina, cu COMOTI; prin urmare, mergem împreună o perioadă şi am vrea să mergem împreună în viitor. În prezent, ne aflăm într-o situaţie foarte bună, dar, de câţiva ani, nu vedem semnale pozitive din partea Guvernului în privinţa produselor noastre; acest lucru este îngrijorător. În acelaşi timp, actuala situaţie noi o simţim ca fiind inconstantă, o lipsă de stabilitate, această situaţie inconstantă nu este benefică pentru afaceri".

