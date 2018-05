Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru şefia DIICOT, va fi intervievat de către CSM pe 5 iunie

Procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, urmează a fi intervievat la CSM pe 5 iunie. Pe 6 iunie Consiliul va trimite avizul către Ministerul Justiţiei.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justiţiei de avizare a numirii domnului BĂNILĂ OLIVER - FELIX, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după cum urmează:

- 16.05.2018 - punerea în dezbatere publică a proiectului de management şi efectuarea verificărilor asupra candidaturii;

- 05.06.2018 - analizarea rezultatului demersului anterior şi intervievarea candidatului;

- 06.06.2018 - transmiterea avizului către Ministerul Justiţiei”, se arată în informarea transmisă de către reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Felix Bănilă, cel propus luni de ministrul Justiţiei pentru a ocupa funcţia de procuror-şef DIICOT, a declarat, pentru MEDIAFAX, că are experienţa, proiectele şi întruneşte condiţiile pentru a ocupa această funcţie, precizând că vrea să realizeze un "colectiv închegat". Contracandidatul său a fost actualul şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, al cărui mandat se va încheia în 19 mai.

"În primul rând, vreau să îi mulţumesc domnului ministru pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Este un prim pas din acest demers pentru că urmează şi avizarea la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ulterior, numirea la domnul preşedinte. Nu pot să comentez cu privire la ce m-a avantajat pe mine, în raport cu contracandidatul meu, probabil acest raţionament îl deţine domnul ministru. Eu nu am lucrat în DIICOT într-adevăr, este o structură de elită a Ministerului Public. Nu am avut oportunitatea, nu am avut onoarea până acum, în schimb, am instrumentat dosare de mare violenţă, care au investigat grupări infracţionale şi prin natura faptelor investigate, dar şi prin profilul persoanelor pe care le-am cercetat, am fixat multe elemente din sfera criminalităţii organizate. Au fost câteva cauze importante, am experienţa bogată în spate, am proiectele necesare, întrunesc condiţiile. Este alegerea domnului ministru", a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru conducerea DIICOT.

