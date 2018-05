Festivalul Internaţional de Statui Vivante începe marţi în Bucureşti

Cea de-a opta ediţie a Festivalului Internaţional de Statui Vivante are loc în perioada 22 - 28 mai, în mai multe spaţii din Bucureşti, şi va include, pe lângă reprezentaţii teatrale, expoziţii de fotografie şi costume, precum şi alte evenimente conexe, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Alături de artiştii Teatrului Masca, organizatorul festivalului, vor fi peste 40 de invitaţi străini, din Spania, Portugalia, Macedonia, Olanda, Marea Britanie, Germania şi Ucraina.

Prefaţat de "Noaptea statuilor vivante", programată marţi, de la ora 20.00, în grădina Casei Filipescu Cesianu, festivalul include peste 100 de reprezentaţii. Manifestarea aduce şi o serie de evenimente conexe, precum demonstraţii de machiaj, expoziţii de fotografie şi de costume, spaţii de documentare cu materiale informative despre teatrul outdoor şi statuia vivantă, proiecţii video.

La ediţia din 2018 a festivalului, statuile Teatrului Masca au ca temă "Strigătele Parisului". Astfel, organizatorii "îşi propun să aducă în spaţiul festivalului atmosfera colosală a Parisului sfârşitului de sec XVIII şi începutul secolului XIX, cu străzile pline de comercianţi ambulanţi şi mai ales de strigătele acestora, un adevărat concert de o rară vitalitate. Atmosfera oarecum nostalgică va fi realizată prin tehnica statuii de porţelan, atât în ceea ce priveşte costumul, cât şi machiajul. Create de către scenografa Adina Mastalier, care a folosit câteva substanţe cu totul speciale, costumele personajelor pe care le vom aduce în festival sunt de o expresivitate extraordinară, suprafeţele pe care se mişcă personajele sunt cât se poate de mici, iar din puctul de vedere al tehnicii de mişcare studiem folosirea stop cadrului activ şi al mişcării în relanti", notează cei de la Teatrul Masca.

Iniţiat în 2011, evenimentul Teatrului Masca pledează pentru asumarea unei abordări profesioniste pentru o manifestare asociată, de obicei, cu improvizaţia mai mult sau mai puţin fericită. "Teatrul stradal, aşa cum am mai spus şi în cărţile mele, este parte componentă a fenomenului apărut relativ recent, artele străzii, iar în interiorul său, statuia vivantă este momentul de vârf, punctul culminant, apanajul marilor actori, un echivalent al one man showului din teatrul aşa zis tradiţional. Chiar dacă o vedeţi făcută de amatori pe străzile tuturor capitalelor lumii, statuia vivanta este în opinia mea atributul artistului adevărat, al aceluia care ştie şi poate să se exprime concis, profund, emoţionant, în limitele unei tehnici cu totul speciale şi să comunice publicului o poveste care să încerce măcar să schimbe mentalităţi, să modifice lumea. Confiscată practic de amatori fără talent, de cerşetori şi impostori, statuia vivantă a început să fie alungată de pe marile bulevarde căci nu sunt tolerabile agresiunea impotriva turistilor, cerşetoria mascată sau pur şi simplu prostul gust. Este momentul ca artiştii adevăraţi şi mai ales actorii profesionişti să intervină, să-şi adjudece statuia vivantă şi să ofere publicului adevărate bijuterii stradale. În plus, faţă de toţi ceilalţi, Masca propune statui care vă vor emoţiona până la lacrimi, statui capabile să spună o poveste care să stârnească bucurie şi linişte în sufletele celor care le vor privi pentru ca apoi să vă invite la spectacole de sine stătătoare, în care, în conformitate cu o dramaturgie cu totul specială, veţi pluti în universuri neatinse până acum de teatrul de tip tradiţional. Statuia vivanta este un miracol pe care trebuie neapărat să-l descifraţi!", explica în momentul lansării proiectului Mihai Mălaimare, cofondatorul Teatrului Masca.

Mai multe detalii despre programul Festivalului Internaţional de Statui Vivante, ediţia a VIII-a, se găsesc pe site-ul Teatrului Masca.

