Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat, joi, că guvernul susţinut de coaliţia PSD-ALDE se află într-un permanent asediu, declaraţiile venind în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut de patru ori demisia premierului Viorica Dăncilă.

Fifor: Suntem sub un asediu continuu din ianuarie 2017, de la preluarea acestei guvernări

"Eu cred că situaţia nu este una extrem de favorabilă. Tensiunea asta continuă dintre Cotroceni şi restul instituţiilor statului, în speţă, Guvern şi Parlament nu este una productivă. Am spus-o de fiecare datăm Guvernul României trebuie lăsat să îşi facă treaba. Suntem sub un asediu continuu din ianuarie 2017, de la preluarea acestei guvernări. Daţi-mi voie să precizez că vorbim despre o guvernare legitimă, o guvernare rezultată în urma votului a milioane de români, aprobată în Parlamentul României", a declarat Mihai Fifor la Antena 3, care a precizat că un guvern aflat sub presiune nu poate să dea un randament bun.

"Cu toate acestea, vreau să vă spun că doamna prim-ministru este o persoană extrem de dinamică, o persoană extrem de tonică şi de optimistă şi reuşeşte să impună Guvernului României un ritm de lucru extrem de susţinut, o cadenţă foarte bună (...) Nu pot decât să constat cu neplăcere faptul că într-un an complicat, într-un mediu complicat aşa cum este în jurul nostru pentru că lumea fierbe în jurul nostru, nu se înţelege în momentul de faţă la Palatul Cotroceni că trebuie să existe un element de echilibru. Cred că este momentul ca acest guvern să fie lăsat să îşi facă treaba", a mai spus Fifor.

Pe 27 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut public, pentru prima dată, demisia premierului Dăncilă, după ce a anunţat că îi retrage încrederea pentru că nu face faţă poziţiei de prim-ministru şi transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România.

