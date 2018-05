Firea promite finalizarea lucrărilor pentru utilităţi la un celebru cartier ANL, până la finalul anului

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris, vineri, pe Facebook, că lucrările pentru utilităţile publice din cartierul Henri Coandă vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an, în prezent fiind realizate în proporţie de 57%.

„După ce a stagnat ani de zile, am deblocat proiectul Henri Coandă. Lucrările au ajuns la 57%, pentru Lotul I. Estimăm încheierea lor până la sfârşitul anului. Primăria Capitalei derulează proiectul de realizare a lucrărilor de utilităţi în Cartierul Henri Coandă. Proiectul este împărţit în două loturi şi vizează introducerea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi drumuri aferente ansamblului de locuinţe”, a precizat, vineri, Gabriela Firea pe Facebook.

Potrivit edilului, la momentul construirii ansamblului, în zonă nu erau dezvoltate reţelele de utilităţi, iar sistemul rutier era compus din străzi de pământ şi nu erau identificate soluţii pentru întreaga suprafaţă.

„Când am preluat mandatul de primar general, proiectul era în impas, cauzând mari neajunsuri locuitorilor din zonă. După ce a stagnat ani de zile, am deblocat, acum doi ani, proiectul Henri Coandă. Lucrările au ajuns la 57%, pentru Lotul I, în medie, dar există lucrări realizate în proporţie de 100%. Estimăm încheierea lor până la sfârşitul anului. Am început lucrările şi pe cele 23 de străzi cuprinse în lotul 2 şi, conform graficului, acestea vor fi finalizate anul viitor”, mai precizează Firea.

Primarul general mai spune că în ceea ce priveşte asfaltarea celor 23 de străzi, acestea vor fi finalizate până în toamna anului viitor.

