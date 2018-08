Florin Morariu, ”Eroul cu făcăleţ” de la atentatele din Londra, PREMIAT de o altă instituţie din Marea Britanie, după anunţul că va primi o înaltă distincţie din partea reginei

Florin Morariu, supranumit "eroul cu făcăleţ de la Londra", care va primi distincţia "The Queen's Commendation for Bravery" din partea Marii Britanii pentru faptele de care a dat dovadă în timpul atacului terorist din iunie 2017, anunţă că va fi premiat şi de Metropolitan Police.

600 afişări

Ieşeanul Florin Morariu a declarat luni, corespondentului MEDIAFAX, că a primit o înştiinţare din partea Poliţiei Metropolitane că, pe data de 21 august 2018, va fi premiat în Capitala Angliei de către instituţie. Metropolitan Police, instituţie cunoscută şi sub denumirea populară de „Met", este forţa poliţienească teritorială responsabilă cu menţinerea ordinii publice în zona Londrei. Instituţia are şi responsabilităţi la nivel naţional, precum coordonarea acţiunilor antiteroriste şi protejarea Familiei Regale britanice, dar şi pe membrii Guvernului.

„Am primit un e-mail din partea Metropolitan Police. I-am contactat şi m-au anunţat că, pe 21 august, trebuie să merg în Londra, la sediul lor, pentru a fi premiat. Mă bucur că, după anunţul că voi primi distincţia din partea Reginei Marii Britanii, acum am fost anunţat şi de Metropolitan Police că voi fi premiat. Deşi a trecut mai bine de un an de la atentatele din Londra, mă bucur că nu am fost uitat. Aştept un semnal din partea Metropolitan Police, pentru a merge la Londra”, a declarat Florin Morariu.

În acelaşi timp, avocata care îl reprezintă pe ieşean, a declarat că speră ca autorităţile din România să ia exemplu de la cele britanice şi să îi recunoască meritele.

„Sper că şi autorităţile locale vor lua exemplul celor britanice şi vor arăta o recunoaştere concretă valorii gestului eroului de la Londra", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, avocata Gianina Poroşnicu.

În urmă cu o lună, Florin Morariu declara că a primit o scrisoare din partea autorităţilor britanice, prin care este propus de către premierul Theresa May pentru a primi distincţia "The Queen's Commendation for Bravery". Distincţia reprezintă o formă de recunoaştere a unui comportament brav al militarilor şi civililor, demonstrat în anumite circumstanţe deosebite şi în numele naţiunii britanice.

În noaptea de 3 spre 4 iunie 2017, trei indivizi au intrat cu o dubă închiriată în oameni, pe Podul Londrei. Înarmaţi cu cuţite, au început apoi să atace trecătorii şi pe cei din localurile de lângă pod, din celebra Borough Market.

Florin Morariu muncea atunci într-o brutărie din Londra, chiar în zona London Bridge, în care a avut loc atacul terrorist, el reuşind să surprindă într-o filmare făcută cu telefonul mobil momentele de coşmar de pe străzi. În filmare, românul le povesteşte colegilor de serviciu cum l-a lovit pe unul dintre terorişti după ce acesta reuşise să înjunghie o persoană. El şi un alt coleg au în mână nişte beţe, iar românul îi cere altuia să îi aducă „un făcăleţ” din bucătărie, ca să se poată apăra în caz că apar din nou atacatorii. La finalul filmării se văd şi două victime înjunghiate, care primesc ajutor din partea autorităţilor.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.