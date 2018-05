Fost procuror, inculpat alături de Sebastian Ghiţă: Din punctul meu de vedere, dosarul e înscenare judiciară

La ultimul termen din dosarul în care Sebastian Ghiţă e inculpat altături de foşti procurori şi şefi din poliţie, toţi inculpaţii au spus în faţa magistraţilor instanţei supreme că sunt nevinovaţi şi că întreaga cauză reprezintă o „înscenare judiciară”. Pronunţarea a fost stabilită pe 31 mai.

Share pe Facebook 292 afişări

„Nu am săvârşit niciuna din blestemăţiile de care sunt acuzat. Niciodată, pe parcursul carierei mele, nu am urmărit să obţin avantaje nici materiale, nici funcţii de conducere în alt mod decât cel prevăzut de lege la acel moment. Din punctul meu de vedere, acest dosar reprezintă o înscenare judiciară. Am aflat că iniţiatorul acestui scenariu a fost Negulescu, fostul meu subordonat, am putut să aflu despre cum au fost administrate probele şi cum a fost sacrificat principiul legalităţii, nu s-a ţinut cont de dreptul la apărare. Nu cred, ca procuror cu vechime, că se pot face dosare pornind de la fapte sociale. Nu poţi să trăieşti într-un glob de sticlă. (...) S-a considerat că, fiind în arest, o sa fac denunţuri, ceea ce nu am făcut pentru că nu coincide cu ce gândesc eu şi nici nu aveam de ce sa fac denunţuri”, a spus în faţa magistraţilor Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

La rândul său, Viorel Dosaru la data faptelor şef al IPJ Prahova, a spus că este nevinovat: "Am 34 de ani de muncă în poliţie, am fost de patru ori avansat. Toate promovările din sistem sunt vizate de toate structurile competente. (...) Am fost sus, şeful poliţiei, şi m-am trezit în Arestul Poliţiei, nu mi-a fost simplu deloc. Vă rog să îmi redaţi onoarea”.

Aurelian Mihăilă, procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti la data comiterii faptelor a spus: „Sunt nevinovat, acestea sunt nişte ticăloşii fără seamăn”.

Procurorul DNA a cerut, luni, pedeapsă cu executare pentru fostul deputat Sebastian Ghiţă, la ultimul termen al dosarului în care acesta este acuzat de fapte de corupţie, alături de foşti procurori şi ofiţeri de poliţie.

„Se impune ca pedepsele cu închisoare să fie executate în regim de detenţie efectivă pentru fiecare dintre inculpaţi. În opinia noastră, această cauză este una de referinţă pentru corupţia şi legăturile dintre sistemul judiciar şi cel politic. Viorel Dosaru, Liviu Tudose şi Constantin Ispas şi-au subordonat importantele funcţii pe care le deţineau unor interese private din domeniul politic. (...) În ceea ce priveşte pe inculpatul Sebastian Ghiţă, el şi-a construit o reţea informativă incompatibilă cu statul de drept, cu scopul de a-şi proteja interesele. Ghiţă s-a sustras de la judecată aşa că nu există o garanţie că va executa pedeapsa”, a spus procurorul DNA.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au stabilit pronunţarea pe 31 mai.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost trimis, în 2016, în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de două infracţiuni de dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare de bani, şantaj, două infracţiuni de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii şi conducerea unei maşini fără permis. Alături de Sebastian Ghiţă au mai fost trimişi în judecată Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, sub acuzaţiile de luare de mită şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, Viorel Dosaru la data faptelor şef al IPJ Prahova, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, favorizarea făptuitorului, trafic de influenţă şi folosirea de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, Constantin Ispas, ofiţer de poliţie şi Aurelian Mihăilă, la data faptelor procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru săvârşirea infracţiunilor de cercetare abuzivă şi folosirea de informaţii care nu sunt destinate publicităţii.

În rechizitoriul procurorilor se arată că “în perioada iunie 2013 - primăvara anului 2014, în timp ce pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti se afla, în curs de urmărire penală, o cauză complexă în care se efectuau cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai multe persoane vizate au obţinut informaţii confidenţiale pe mai multe căi, printre beneficiarii acestor informaţii nedestinate publicităţii fiind şi Ghiţă Sebastian Aurelian”.

Informaţiile confidenţiale priveau obiectul unor cercetări asupra unor persoane fizice sau juridice, măsurile de supraveghere tehnică dispuse, măsurile preventive ce urmau a fi luate, numele procurorului de caz şi ale ofiţerilor de poliţie delegaţi să efectueze urmărire penală.

“Concret, folosindu-se de influenţa pe care o avea şi pe care o exercita efectiv pentru menţinerea şi promovarea în funcţii publice a anumitor persoane, inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian i-a capacitat pe inculpaţii Tudose Liviu Mihail şi pe Dosaru Viorel să-i furnizeze informaţii confidenţiale din dosarul aflat în curs de urmărire penală”, mai arată rechizitoriul DNA.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.