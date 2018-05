Fostul ministru al Educaţiei, despre mesajul vulgar pe Facebook: Am vrut să fiu glumeţ

Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educaţiei, a scris pe Facebook „Plec La Muncă”, postând şi o fotografie în care apar şi iniţialele celor trei cuvinte, reieşind PLM - o expresie vulgară folosită în mediul virtual. Postarea a devenit virală.

„Bună dimineaţa, prieteni! Eu Plec La Muncă, voi ce faceţi?”, a scris Pop, distribuind şi o fotografie în care „Plec La Muncă” este prescurtat „PLM”, rezultând acronimul unei expresii vulgare folosită pe internet sau pe aplicaţiile pentru telefoane.

Postarea fostului ministru al Educaţiei a devenit virală.

„Nu am fost deloc vulgar. Am vrut să le spun prietenilor de pe Facebook că plec la muncă. Şi asta am făcut, pentru că acum sunt în Parlament, în Comisia pentru Învăţământ. Am vrut să fiu şi eu glumeţ, nu are legătură cu glumele care se fac pe seama numelui meu”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Liviu Pop.

