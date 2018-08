Situaţia creată de criza pestei porcine africane este gestionată astfel în cât nu pot fi favorizate firme, ferme sau persoane, a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, Geronimo Brănescu, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA.

Potrivit oficialului, speculaţiile potrivit cărora anumite ferme ar fi beneficiat de unele informaţii preferenţiale nu îşi au rostul, cu atât mai mult cu cât reprezentanţii tuturor entităţilor implicate au primit sub semnătură informări. De asemenea, este exclusă speculaţia potrivit căreia unele firme furnizoare de antidoturi ar putea profita de noua criză epizootică, neexistând deocamdată antidoturi.

„Într-o astfel de boală, pesta porcină africană, nu există profilaxie specifică şi nu există tratament. Şi atunci se utilizează numai o profilaxie generală, se utilizează doar dezinfecţia. Iar dezinfectanţii pot fi achiziţionaţi numai în condiţii legale. Autoritatea centrală (n.n. - ANSVSA) nu achiziţionează dezinfectanţi, ci numai Direcţiile Sanitare Veterinare (DSV) judeţene, care au personalitate juridică, au obligaţia legală să achiziţioneze, în condiţiile legii, astfel de dezinfectanţi”, a precizat Geronimo Brănescu.

„Nu este preocuparea Autorităţii Naţionale, ca structură centrală, achiziţia aceasta - este obligaţia structurilor teritoriale”, a mai spus preşedintele ANSVSA.

Cât despre „informaţii preferenţiale” de care ar fi beneficiat unele ferme la declanşarea crizei, oficialul a menţionat că din 2016-2017 până în prezent „am avut peste 500 de instruiri şi informări ale tuturor entităţilor implicate - indiferent că vorbim despre agenţi economici, vânători, asociaţii de vânătoare - la fiecare DSV judeţeană. Au luat la cunoştinţă cu toţii despre pericolul apropierii pestei porcine africane. De asemenea, au fost informări cu privire la ridicarea nivelului de biosecuritate în exploataţiile profesionale, tocmai în vederea evitării ridicării la maximum a riscului de contaminare în interiorul exploataţiilor”.

„Fiecare fermă şi-a asigurat managementul după cum a considerat. Dacă au fost sub presiunea apariţiei acestei boli în judeţele riverane, am avut cazuri care şi-au redus efectivele de porci şi lucrurile au avut o anumită dinamică. În mod ferm afirm că toţi au fost informaţi, sub semnătură, ca să nu existe interpretări că nu s-au uitat la televizor sau că n-au citit nu-ştiu-ce publicaţie. În permanenţă a fost actualizată informaţia, au fost puşi la curent atât cu evoluţia bolii, cât şi cu nivelul de biosecuritate pe care trebuie să-l îndeplinească pentru a evita introducerea acestei boli în exploataţie”, a mai spus oficialul.

