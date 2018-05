Un incendiu puternic a izbucnit, luni dimineaţă, la Şcoala nr. 124 din Sectorul 5 al Capitalei, o parte din acoperişul clădirii prăbuşindu-se, anunţă ISU Bucureşti -Ilfov. Până în momentul de faţă, nu sunt persoane surprinse de flăcări sau victime.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov au anunţat că un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, la Şcoala nr 124, situată pe strada Mărgeanului nr. 10, în sectorul 5 al Capitalei. Unitatea şcolară nu are etaj. Focul a fost anunţat la dispeceratul ISU Bucureşti-Ilfov de către locatarii din blocurile învecinate. Au fost mai multe apeluri succesive, primul apel fiind preluat de dispecerii ISU Bucureşti-Ilfov la ora 03.14.

Flăcările se manifestau generalizat la acoperiş, existând degajări mari de fum, iar o parte din acoperişul clădirii s-a prăbuşit, fiind afectată structura din lemn a acestuia.

Până la ora transmiterii ştirii, nu sunt persoane surprinse sau victime.

Pompierii au identificat sursele de alimentare de la hidranţi stradali, pentru a asigura necesarul de apă, însă acţionează doar din exterior, având în vedere pericolul de prăbuşire a acoperişului. Ei lucrează în continuare la decopertarea acoperişului, incendiul fiind localizat.

Pompierii încearcă să împiedice extinderea flăcărilor la sala de sport, care se află la câţiva metri apropiere.

La faţa locului, au fost trimise 20 autospeciale de stingere, trei autoscări, un echipaj de descarcerare şi mai multe echipaje SMURD.

Luni, elevii sunt liberi deoarece sunt Rusaliile.

ISU: Şcoala din Capitală care a ars nu avea autorizaţie de securitate la incendiu

Şcoala nr. 124 din sectorul 5 al Capitalei, unde a izbucnit un incendiu puternic luni dimineaţă, nu are autorizaţie de securitate la incendiu, instituţia de învăţământ obţinând în 2001 un aviz de securitate la incendiu, pentru lucrări de consolidare şi refuncţionalizare, anunţă ISU Bucureşti-Ilfov.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov au transmis că, în anul 2001, pentru unitatea de învăţământ a fost emis aviz de securitate la incendiu, pentru lucrări de consolidare şi refunctionalizare şcoală generală, dar, până la momentul actual, şcoala nu a obţinut autorizaţia de securitate la incendiu.

Inspectorat: Elevii şcolii care a ars în Capitală vor fi relocaţi la alte unităţi din apropiere

Elevii Şcolii nr. 124 din Sectorul 5 al Capitalei, care a ars luni dimineaţă, vor fi cel mai probabil relocaţi la alte trei şcoli din apropiere, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Bucureşti, Marian Banu.

"Vom avea o întâlnire de urgenţă, vom identifica soluţii pentru a finaliza în condiţii de normalitate anul şcolar. În primul rând, în cel mult două ore, va avea loc o şedinţă operativă cu directorii unităţilor de învăţământ din apropiere, conducerea inspectoratului şcolar a dispus identificarea acestor soluţii, informăm părinţii că nu va fi afectat anul şcolar, nu vor fi afectate examenele naţionale, aceste lucruri sunt foarte importate. Incendiul a fost practic localizat, dar este într-o clădire destul de veche, autorităţile locale sunt sigur vor lua măsuri operative ca până la începutul anului şcolar să găsim o formulă fie de reabilitare, fie de demolare", a declarat Marian Banu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Bucureşti.

Acesta a precizat că în Şcoala nr 124 din Sectorul 5 al Capitalei învăţau 750 de copii, existând trei clase terminale de a VIII-a, elevii urmând să fie relocaţi.

"Avem cel puţin trei şcoli în apropiere, avem şi o grădiniţă. Evident că vom relua rapid problema autorizaţiilor cu ISU, dar în primul rând cu autorităţile locale pentru că trebuie înţeles că este o muncă de echipă. Autorizaţiile se obţin la standardele europene şi sunt unele clădiri în Bucureşti care nu mai pot obţine aceste autorizaţii în mod obiectiv din punct de vedere al construcţiilor. Dacă ne uităm la clădire, a fost reabilitată, nu structural, pentru că noi am am avut un program prin care noi am reabilitat un sfert din unităţile din învăţământ din Capitală la standarde ultramoderne şi prin care am verificat absolut tot, structura de rezistenţă, instalaţii şamd. Controalele le exercită instituţiile abilitate, colegii de la ISU, evident că problema autorizaţiilor face parte prioritar din problema cadrelor didactice şi siguranţei copiilor şi evident că este un semnal că lucrurile trebuie văzute mult mai serios. La raportul de început de an şcolar, avem două categorii de rapoarte, pe clădiri, sunt 915 sunt în Bucureşti şi rapoarte pe unităţi de învăţământ. Sunt unităţi de învăţământ care au autorizaţie pe una două sau trei clădiri şi sunt unităţi care nu au pe sala de sport sau pe cabinetul medical. Cel puţin 200 dintre ele nu au nevoie de autorizaţie conform legislaţiei actuale şi noi avem circa 70-80 de dosare pentru a abţine aceste autorizaţii. Vom lua măsuri de urgenţă, conducerea inspectoratului a dispus luarea unor măsuri de urgenţă ca mâine dimineaţă copiii să fie mutaţi la şcolile din apropiere în funcţie de vârstă, şcoala pregătitoare are prioritate, cei mici au prioritate să nu-i ducem prea departe, au prioritate cei de clasa a VIII-a care vor susţine examenele naţionale", a mai spus purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Bucureşti

Marian Banu a mai anunţat că toate documentele şcolare au fost salvate în urma incendiului.

Incendiul de la Şcoala nr. 124 din Sectorul 5 al Capitalei a fost stins după 7 ore de intervenţie

Incendiul izbucnit luni la Şcoala nr. 124, sesizat în jurul orei 3 dimineaţa, a fost lichidat în totalitate de către echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov după 7 ore. La faţa locului au rămas pentru supraveghere două autospeciale de stingere a incendiilor.

Luni, în jurul orei 11.00, a fost încheiată de către pompieri misiunea de stingere a incendiului la Şcoala nr. 124 de pe strada Mărgeanului din Bucureşti.

În jurul orei 10.30, pompierii au intervenit cu ajutorul a două autospeciale pentru stingerea ultimelor focare din interiorul imobilului, iar jumătate de oră mai târziu a fost anunţată încheierea acţiunii.

Cu toate acestea, la faţa locului, două echipaje de pompieri ale ISUBIF au rămas pentru supraveghere şi pentru stabilirea cauzelor probabile care au condus la producerea incendiului.

