Incidentele violente de la mitingul DIASPOREI. Declaraţiile ministrului de Interne, Carmen Dan: Da, mi-am întrerupt vineri concediul, însă nu am coordonat operaţiunile

Ministrul Carmen Dan a declarat că nu a intervenit în coordonarea intervenţiilor jandarmilor la protestele din Piaţa Victoriei, precizând că vineri s-a aflat în sediul Ministerului însă doar pentru că ştie ce înseamnă „responsabilitatea funcţiei” şi invită orice angajat să spună dacă a primit ordin.

Carmen Dan: Da, mi-am întrerupt vineri concediul, însă nu am coordonat operaţiunile

„În ceea ce priveşte schimbul de informaţii realizat, vă asigur că MAI a colaborat cu structurile partenere în mod corect şi uzual pentru asemenea situaţii. Referitor la faptul că am fost ieri la Minister. Da, mi-am întrerupt ieri concediul şi am făcut asta, pentru că ştiu ce înseamnă respectarea funcţiei publice, însă nu înseamnă că am intervenit în vreun fel operaţiunile. Invit public să iasă orice angajat al Ministerului, de la orice nivel, care a primit ordin direct de intervenţie operativă din partea ministrului Carmen Dan”, a declarat ministrul de Interne, într-o declaraţie de presă susţinută sâmbătă.

Ministrul de Interne, REACŢIE după violenţele de la MITINGUL diasporei: Cetăţenii au avut ocazia să vadă cum se intervine în orice stat democratic

Carmen Dan a precizat că intervenţia jandarmilor la protestul de vineri din Piaţa Victoriei a fost una justificată şi că acţiunile forţelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat în orice alt stat democratic.





„Acţiunea nu a fost o dispută între jandarmi şi cetăţenii paşnici care au dorit să protesteze. Cei care s-au împotrivit aseară nu au avut nimic de-a face cu diaspora. Vorbim de huligani periculoşi. (...) În orice alt stat european, unde astfel de conflicte violente au loc mult mai frecvent ca în România, statul intervine în forţă pentru restabilirea ordinii şi siguranţei publice. Toţi cetăţenii au avut ocazia să vadă cum se desfăşoară astfel de intervenţii de restabilire a ordinii publice în orice alt stat democratic. Orice om normal care a urmărit eveniementele de aseară a putut constata că intervenţia în forţă a fost justificată de provocările şi violenţele acelor huligani”, a declarat Carmen Dan.

Jandarmii au intervenit în forţă, vineri seara, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 400 de persoane, printre care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD. Dintre aceste persoane, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme.

Carmen Dan, atac la Iohannis: Reacţia, prematură. Nu el trebuie să se pronunţe, ci parchetul militar

Ministrul Carmen Dan a declarat că reacţia preşedintelui ţării de a caracteriza intervenţia jandarmilor ca fiind brutală este prematură şi că nu el trebuie să se pronunţe, ci parchetul militar. Dan s-a mai întrebat cum ar caracteriza el intervenţiile dacă protestul ar fi fost la Palatul Cotroceni.



„Apreciez că reacţia de aseară a domnului preşedinte de a caracteriza ca brutală acţiunea Jandarmeriei a fost prematură. Despre legalitatea acţiunii Jandarmeriei nu domnul preşedinte trebuie să se pronunţe, ci parchetul militar. Îmi doresc şi sper ca aprecierea domnului preşedinte nu va influenţa imparţialitatea care trebuie să caracterizeze un act de justiţie. Aşa ar fi normal, într-un stat de drept, unde nu ar trebui să existe ingerinţe politice în anchetele judiciare. Dacă aceste violenţe ar fi avut loc în faţa oricărei alte instituţii ale statului, indiferent cum s-ar numi, spre exemplu Palatul Cotroceni, oare tot aşa ar fi fost apreciată acţiunea jandarmilor? Intervenţia lor a fost aceeaşi, de a restabili ordinea publică. Afirmă domnul preşedinte consitent şi se nasc întrebări insistente - de ce nu au fost izolaţi indivizii violenţi din mulţime? Cred că explicaţia jandarmilor a fost destul de clară. Nu a existat un grup compact. (...) Dacă domnul preşedinte a avut date în plus, mă întreb de ce nu le-a pus la dispoziţie?”, a spus Carmen Dan, într-o declaraţie de presă.

De asemenea, ministrul de Interne a mai spus că alte informaţii pe care le deţine le va prezenta în CSAT, dacă i se vor cere: „În ultimele ore au avut loc foarte multe acuze ale oamenilor politic la adresa Jandarmeriei şi faţă de acţiunea Jandarmeriei. În faţa acestor acuze, am obligaţia de a face precizări. Alte aspecte pe care nu le voi comunica acum vor face obiectul unei informări pe care o voi prezenta în CSAT dacă îmi va fi solicitat, apreciind că sunt aspecte care ţin de siguranţa naţională şi de atribuţiile dintre instituţiile din sfera securităţii naţionale”.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri seară, că ministrul de Interne trebuie să dea urgent explicaţii pentru modul în care a gestionat evenimentele din Piaţa Victoriei, condamnând maniera brutală în care a intervenit Jandarmeria.

"Într-o democraţie autentică este dreptul fiecărui om să protesteze, dar violenţa nu este acceptabilă, indiferent de opţiunile politice. Condamn ferm intervenţia brutală a Jandarmeriei, puternic disproporţionată în raport cu manifestările majorităţii oamenilor din Piaţa Victoriei. Încercarea de a înfrânge voinţa oamenilor printr-o reacţie violentă a forţelor de ordine este o soluţie condamnabilă. Ministrul de Interne trebuie să dea urgent explicaţii pentru modul în care a gestionat evenimentele din această seară!", a scris Klaus Iohannis, pe Facebook.

