Armata României, care se modernizează rapid este "cel mai bun ambasador al ţării" în acest moment şi va fi, fără niciun dubiu, "printre cele mai performante armate ale lumii', a spus ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor într-un interviu pentru Monitorul Apărării şi Securităţii şi MEDIAFAX.

Vă prezentăm principalele declaraţii din interviul acordat de către ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, pentru Monitorul Apărării şi Securităţii şi MEDIAFAX.

"Atunci când am vorbit că România alocă al doilea an consecutiv doi la sută din Produsul Intern Brut , printr-o decizie politică, o decizie a Parlamentului României, am şi spus faptul că România nu a plecat să facă cumpărături. Şi că îşi doreşte ca foarte mult din suma aceasta să se întoarcă în industria naţională de apărare".

"Este un an în care am lansat procedura de achiziţie pentru cele patru corvete multifuncţionale care vor intra în înzestrarea Forţelor Navale Române. Condiţia de bază şi aici a fost ca aceste corvete să fie produse într-un şantier naval din România, prin cooperare şi prin transfer tehnologic".

(Premierul şi ministrul Apărării din Croaţia) "au fost dornici să vadă avionul F-16, pe care armata română îl are deja în dotare, pentru că şi armata croată a achiziţionat 12 astfel de aparate din Israel. Şi vor avea nevoie de mentenanţă, vor avea nevoie de întreţinere, de exerciţii, iar România pune la dispoziţie o astfel de capabilitate, la Aerostar".

"Proiectul pe care intenţionăm să-l dezvoltăm pentru transportorul blindat 8x8 Agilis este, de asemenea, un proiect în care putem intra în parteneriat pe Fondul de Apărare european, cu Bulgaria şi cu Germania".

"...noi suntem încă în căutarea a încă patru aeronave F-16, în primă instanţă, ca să completăm escadrila pe care deja o avem. Avem câteva oferte foarte, foarte, interesante. Una dintre ele chiar din Israel...".

"Guvernul României este foarte preocupat de această industrie de Apărare. Ne dorim să investim în industria de Apărare. Am văzut că sunt tensiuni, au fost protestatarii în stradă.N-am vrea să mai vedem vreodată asemenea lucruri".

"România este un partener de nădejde în Alianţa Nord –Atlantică şi în parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Pe toate palierele ne facem treaba. NATO numeşte lucrul acesta <cei trei C>".

"România este prezentă în teatrul de operaţii cu peste 700 de militari. Intenţia este de a analiza, de fapt solicitarea NATO este de a analiza creşterea numărului de militari, dar aceasta este strict o decizie politică a României".

"Eu sunt extrem de mândru de militarii noştri atunci când am ocazia să întâlnesc un oficial. De pildă, pe secretarul Apărării James Mattis, şeful Pentagonului . De fiecare dată când ne-am întâlnit, a vorbit extrem de laudativ despre militarii români. Şi lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure şi să ne dea încredere că armata României este cel mai bun ambasador al acestei ţări în momentul de faţă".

Prezentăm textul integral al interviului acordat de Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor pentru Monitorul Apărării şi Securităţii şi MEDIAFAX.

"Reporter: Domnule ministru, aţi fost o prezenţa constantă la acest târg important (n.r. –BSDA). Cum vi s-a părut şi dacă starea actuală a Apărării, a Armatei se reflectă în acest eveniment?

Mihai Fifor: Întâi de toate să le spunem celor care ne văd că se trage de zor (n.r.- în exterior se desfăşura o demonstraţie de trageri ). Pănă la urmă acesta este spiritul acestei expoziţii, este o expoziţie live, să spunem. În sensul că, pe lângă expunerea propriu-zisă, se fac demostraţii, lucru ce face ca participarea să fie şi mai atractivă decât este într-o expoziţie obişnuită.

Ne-am dorit ca, în calitate de parteneri, să fim chiar prezenţi şi să fim cât mai aproape de cetăţenii care vin să viziteze această expoziţie.

Minsterul Apărării Naţionale a încercat să fie partenerul care să creeze un forum pentru întâlnirea marilor companii din domeniu. Să punem alături companiile din industria naţională de apărare cu alte companii interesate să investească sau să dezvolte relaţii de parteneriat comercial cu companiile româneşti. Până la urmă, cred că despre asta este vorba.

Atunci când am vorbit că România alocă al doilea an consecutiv doi la sută din Produsul Intern Brut , printr-o decizie politică, o decizie a Parlamentului României, am şi spus faptul că România nu a plecat să facă cumpărături. Şi că îşi doreşte ca foarte mult din suma aceasta să se întoarcă în industria naţională de apărare.

Prin transfer tehnologic, cooperare industrială – vedeţi, se trage de zor, cum vă spuneam - astfel încât, până la urmă, să putem readuce la viaţă industria naţională de apărare şi să o reaşezăm pe poziţia pe care a fost foarte mulţi ani la rând.

Credem că reuşim să facem lucrul acesta. Dacă privim, de pildă, doar exemplul proiectului pe care Uzina Mecanică Bucureşti îl are cu General Dynamics pentru producţia maşinii de luptă 8x8 Piranha 5 vedem că lucrurile pot funcţiona în felul acesta.

Pe de altă parte să nu uităm că este un an în care am lansat procedura de achiziţie pentru cele patru corvete multifuncţionale care vor intra în înzestrarea Forţelor Navale Române. Condiţia de bază şi aici a fost ca aceste corvete să fie produse într-un şantier naval din România, prin cooperare şi prin transfer tehnologic.

Pentru că, ce spunea doamna prim-ministru Viorica Dăncilă nu este un lucru lipsit de importanţă: România tinde şi trebuie să devină un hub regional pentru industria de apărare.

Tocmai ne-am despărţit de prim-ministrul croat, care se află într-o vizită oficială în România.

Am discutat, atât la guvern, în întâlnirea pe care doamna prim-ministru Dăncilă a avut-o cu prim-ministrul croat, care a venit însoţit de ministrul Apărării din Croaţia, domnul Damir Krstičević, un bun prieten al nostru....

Rep: ... si un fost general...

Mihai Fifor: ...şi un erou al armatei croate, aşa cum este considerat în Croaţia.

Spuneam că tocmai ne-am despărţit de prim-ministrul croat, care a venit să viziteze un stand al Croaţiei în această expoziţie, stand al unei companii care produce armă de asalt şi pistoale foarte, foarte bine vândute peste ocean.

Desigur, că dânşii au venit cu propunere către industria de apărare românească, către Ministerul Apărării Naţionale, pentru că ar fi dispuşi, în cazul în care, arma dânşilor ar satisface nevoile Ministerului Apărării Naţionale, să vină şi să producă această armă în România, de pildă la Cugir.

Pe de altă parte au fost dornici să vadă avionul F-16, pe care armata română îl are deja în dotare, pentru că şi armata croată a achiziţionat 12 astfel de aparate din Israel. Şi vor avea nevoie de mentenanţă, vor avea nevoie de întreţinere, de exerciţii, iar România pune la dispoziţie o astfel de capabilitate, la Aerostar.

Prin urmare, ne ducem şi către colegii croaţi cu o ofertă, zic eu, extrem de serioasă.

Piranha 5 este, de pildă, o maşină de luptă pe care şi-ar dori-o şi bulgarii.

Proiectul pe care intenţionăm să-l dezvoltăm pentru transportorul blindat 8x8 Agilis este, de asemenea, un proiect în care putem intra în parteneriat pe Fondul de Apărare european, cu Bulgaria şi cu Germania.

Adică, despre asta vorbim: despre faptul că nu dorm să cumpărăm produse pentru banii alocaţi pentru înzestare, ci dorim să întoarcem mari sume de bani în industria naţională de apărare, pentru a retehnologiza, pentru a porni motoarele şi pentru a deveni competitivi, în ultimă instanţă.

Rep: Apropo de colaborarea dintre România şi Croaţia şi de F-16, ştiţi , ştim că şi în anii trecuţi s-a discutat despre posibilitatea de achiziţionare în comun , România –Croaţia, a supersonicelor F-16. Aţi abordat?

Mihai Fifor: De data aceasta, nu. Pentru că se pare că fiecare ţară a intrat în program separat. Dânşi tocmai au semnat pentru 12 astfel de aeronave, noi suntem încă în căutarea a încă patru aeronave F-16, în primă instanţă, ca să completăm escadrila pe care deja o avem.

Avem câteva oferte foarte, foarte, interesante. Una dintre ele chiar din Israel, de acolo de unde au cumpărat colegii croaţi, urmând ca în perioada următoare să analizăm posibilitatea de a achiziţiona încă 36 de avioane F-16 pentru înzestrarea Forţelor Aeriene din România.

În schimb, pe croaţi i-a interesat, de pildă, foarte mult elicopterul pe care noi am putea să îl producem în România, la Braşov. Ştim cu toţii că avem discuţii avansate cu Bell Helicopter. Ştim de pildă că Romaero a semnat un memorandum de înţelegere cu cei de la Lockheed Martin pentru elicopterul Black Hawke.

Adică, ne mişcăm şi ne mişcăm bine. Asta ar fi concluzia. Iar, Ministerul Apărării Naţionale nu poate decât să se bucure de aceste lucruri.

Pe de o parte, pentru că, iată, reinvestim în industria naţională de apărare. Pe partea cealaltă, pentru că punem în aplicare toate programele majore de înzestrare a armatei, aprobate de Parlament şi de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Rep: Trecerea industriei de Apărare de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării este pe repede înainte?

Mihai Fifor: A trecut de Senat şi acum este în Camera Deputaţilor. Iniţiativa legislativă. Acolo au loc dezbateri foarte interesante, eu mă bucur şi salut aceste dezbateri pentru că, în ultimă instanţă, ne dorim ca legea care va fi să fie una foarte bună.

Nu dorim doar o simplă tranziţie de la un minister la alt minister a industriei naţionale de Apărare, ci dorim să îmbunătăţim cadrul legislativ pengru buna funcţionare a industriei naţionale de apărare.

Până la urmă, indiferent că este la Economie sau este la Ministerul Apărării Naţionale, industria naţională de Apărare este o piesă grea, o piesă de rezistenţă în economia acestei ţări şi lucrul acesta trebuie inţeles.

Guvernul României este foarte preocupat de această industrie de Apărare. Ne dorim să investim în industria de Apărare. Am văzut că sunt tensiuni, au fost protestatarii în stradă.N-am vrea să mai vedem vreodată asemenea lucruri.

Atunci când discutăm, în principiu, despre o industrie care este o industrie profitabilă, oriunde te uiţi industria de armament este o industrie profitabilă. Cred că la noi este vorba doar despre transferul acesta tehnologic, de înoire tehnologică şi, hai să zicem, de updatarea know-how-ului în domeniu şi nimic mai mult. Şi, slavă Domnului avem de unde să alegem pentru a coopera cu nişte firme foarte mari, care, dintr-un motiv sau altul , au făcut nişte paşi înainte, în vreme ce noi încă ne-am căutat drumul.

Rep: Este un timp al oportunităţilor şi foarte stimulativ pentru noi din punct de vedere al Apărării..

Mihai Fifor: Da, este un timp al oportunităţilor. E un tren important pe care l-am lansat şi în care ne-am urcat România este pe creştere economică extrem de importantă, cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. Asta arată că ne facem treaba bine ca guvern, guvernăm bine, punem în aplicare programu nostru de guvernare.

Pe de altă parte, arătăm, dacă mai era nevoie, că România este un partener de nădejde în Alianţa Nord –Atlantică şi în parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii.

Pe toate palierele ne facem treaba. NATO numeşte lucrul acesta "cei trei C": capabilităţile pe care România le atinge, contribuţia pe care România o are, adică acel doi la suta –suntem una dintre cele şase ţări din Alianţă care îndeplineşte această condiţie şi, pe de altă parte, participarea în teatru.

Vă reamintesc, România este prezentă în teatrul de operaţii cu peste 700 de militari. Intenţia este de a analiza, de fapt solicitarea NATO este de a analiza creşterea numărului de militari, dar aceasta este strict o decizie politică a României.

Una peste alta, în analiza care se va face la summit-ul NATO de la Bruxelles, România va fi între statele care şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de NATO şi faţă de parteneriatul strategic cu Statele Unite, un lucru de care nu putem să fim decât mândri.

Reporter: Cum vedeţi armata României peste doi ani?

Mihai Fifor: Armata României este o armata care se modernizează rapid. Este o armată care a arătat că poate face faţă oricăror provocări. Oricăror provocări. Fie că suntem în teatrele de operaţii, fie că suntem pe câmpurile de bătălie nevăzute, mă refer aici la războiul hibrid, la războiul cibernetic, suntem pregătiţi.

Militarii români sunt militari pe care îi apreciază toate armatele mari ale acestei lumi .

Eu sunt extrem de mândru de militarii noştri atunci când am ocazia să întâlnesc un oficial. De pildă, pe secretarul Apărării James Mattis, şeful Pentagonului . De fiecare dată când ne-am întâlnit, a vorbit extrem de laudativ despre militarii români.

Şi lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure şi să ne dea încredere că armata României este cel mai bun ambasador al acestei ţări în momentul de faţă.

Nu pot să fiu decât mândru şi onorat de faptul că , pentru un timp determinat, pot fi ministrul Apărării în această ţară.

Nu am niciun dubiu , cunoscând generaţiile care vin din urmă, mă refer la ofiţerii tineri, la subofiţerii tineri, că Armata României va fi printre cele mai performante armate ale lumii.

Vine o generaţie din urmă extrem de bine pregătită, şcolită în mari academii de Apărare în această lume. Asta nelăsând deoparte faptul că România are un sistem academic militar extrem de bine pus la punct .

Anul acesta am mărit cifra de şcolarizare în toate universităţile noastre şi poate cea mai vizibilă creştere este la Institutul Medico-Militar, pentru medicina militară, de la 38 de locuri anul trecut, la 178 anul acesta, adică o creştere cu adevărat semnificativă.

Reporter: Deci, premisele sunt bune şi viitorul arată bine...

Mihai Fifor: Premisele sunt bune şi...ştiti,e o vorbă, un dicton latin, care spune cam aşa, "si vis pace para bellum" – dacă vrei pace , pregăteşte-te de război:.

Şi tot militarii spun: "antreneaza-te ca şi cum ai lupta". Ori, noi facem lucrul acesta în momentul de faţă.

Da, premisele sunt favorabile nu avem decât să exploatăm această şansă pe care România o are în momentul de faţă.

Reporter: Viitorul sună bine...

Mihai Fifor: Vitorul sună bine."

(Interviu realizat de Indira Crasnea).

