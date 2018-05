Iohannis pleacă la Munchen, unde va primi un premiu din partea unei formaţiuni politice

Preşedintele Klaus Iohannis va merge în 1 şi 2 iunie în vizită la München, cu prilejul decernării Premiului ,,Franz Josef Strauss-2018”, urmând ca suma de 10.000 de euro, acordată, să o doneze unei fundaţii.

Share pe Facebook 407 afişări

Administraţia prezidenţială anunţă că şeful statului va fi în Germania, cu prilejul decernării Premiului ,,Franz Josef Strauss-2018”, de către fundaţia germană ,,Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sâmbătă, la Palatul Regal din München - ,,Allerheiligen-Hofkirche”.

"Fundaţia Hanns Seidel şi conducerea Uniunii Creştin-Sociale din Germania (CSU) au decis, în unanimitate, acordarea, în 2018, a premiului ,,Franz Josef Strauss” Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, pentru promovarea, în mod constructiv şi vizionar, de-a lungul întregii sale cariere politice, a valorilor democratice, a unei societăţi unite şi a încrederii în proiectul european", arată sursa citată.

Distincţia ,,Franz Josef Strauss” este însoţită şi de un premiu în valoare de 10.000 de euro. Întrebat ce va face cu banii, şeful statului a spus că îi va dona.

"Am decis să nu iau eu aceşti bani, ci să îi donez pentru un scop caritabil. Am găsit o fundaţie – Fundaţia „Un copil, o speranţă”, care are rezultate foarte frumoase şi va primi această sumă de bani", a spus miercuri Klaus Iohannis.

Acest premiu se decernează începând cu anul 1996 unor personalităţi care s-au făcut remarcate în politică, afaceri, societate şi cultură, care promovează pacea, libertatea, respectarea legii şi democraţia. Printre laureaţii premiului se numără fostul Cancelar german Helmut Kohl, fostul Preşedinte al Statelor Unite ale Americii George H. W. Bush, Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker şi fostul Secretar de Stat american, diplomatul Henry A. Kissinger.

Administraţia prezidenţială anunţă că şeful statului va decerna vineri Ordinul Naţional „Steaua Românieiˮ în grad de Comandor Barbarei Stamm, preşedintele Parlamentului landului Bavaria, aflată la manifestări.

"Ceremonia va avea loc la sediul Consulatului General al României din München, înalta distincţie fiind acordată oficialului german în semn de recunoaştere şi apreciere pentru activitatea sa politică, pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor româno-germane şi pentru proiectele sociale desfăşurate în România", mai spune sursa citată.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.