Jandarmerie: Protestul #rezist anunţat sâmbătă în Piaţa Victoriei nu are autorizaţie

Protestul #rezist anunţat sâmbătă în Piaţa Victoriei, care ar urma să se suprapună cu mitingul organizat de PSD, nu are autorizaţie de la Primăria Capitalei, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Jandarmeriei Capitalei.

Reprezentanţii Jandarmeriei Capitalei au declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că protestul #rezist anunţat sâmbătă în Piaţa Victoriei nu are autorizaţie de la Primăria Capitalei în timp ce mitingul PSD a obţinut autorizaţie de la instituţia condusă de Gabriela Firea.

Protestatarii #rezist au anunţat, pe Facebook, că, sâmbătă, între orele 18.00 şi 23.00, în Piaţa Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune cu mitingul organizat de PSD, aceştia precizând că Liviu Dragnea îşi poate găsi un alt loc pentru aceasta manifestare.

"SĂ FIE CLAR: În Piaţa Victoriei, zilnic între orele 18:00 şi 23:00 există un protest notificat de către protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul cercetat penal, infractorul condamnat Liviu Dragnea are dreptul fie să facă miting în Piaţa Victoriei dar în afara intervalului orar 18:00 - 23:00, fie să îşi caută alt loc pentru miting, de preferat la el in Teleorman. Sâmbăta, 9 iunie 2018, în Piaţa Victoriei e protest #rezist, orice altă manifestaţie in zonă şi in intervalul orar este ilegală! NU CEDĂM, NU DĂM ÎNAPOI, PUNCT", reiese dintr-o postare pe Facebook făcută de prostatarii #rezist.

Partidul Social Democrat a anunţat că, sâmbătă, 9 iunie, între orele 20.00 şi 22.00, va organiza un miting împotriva abuzurilor, în Piaţa Victoriei, manifestare la care vor participa peste 30.000 de persoane.

