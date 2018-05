Judecătoare a Tribunalului Bucureşti, acuzată că a luat mită, plasată sub control judiciar

O judecătoare a Tribunalului Bucureşti, acuzată că ar fi luat mită pentru sentinţe favorabile, a fost plasată sub control judiciar, de către Instanţa Supremă, după ce a contestat, miercuri, măsura arestului la domiciului. Aceasta a fost suspendată din funcţie de Consiliului Superior al Magistraturii.

Share pe Facebook 243 afişări

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a dispus schimbarea măsurii preventive din arest la domiciliu în control judiciar pentru judecătoarea Elena Puşcaş, care a fost acuzată de luare de mită pentru că ar fi dat sentinţe favorabile în cazul unor inculpaţi.

Controlul judiciar se va aplica pe o durată de 60 de zile şi inculpata va trebuie să respecte mai multe obligaţii printre care: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; să informeze de îndată organul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la Secţia 6 Poliţie Bucureşti, Sector 2 – organ de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; să nu se apropie de martorii indicaţi în actele de urmărire penală şi despre care a luat cunoştinţă până la data de 23 mai 2018, dar şi faţă de cei ce vor fi audiaţi în această calitate şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nici o cale; să nu exercite profesia de judecător.

Luni, secţia de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dispus suspendarea din funcţie a acesteia.

Judecătoarea este acuzată de procurorii DNA că ar fi primit 50.000 de euro de la patru persoane pentru sentinţe uşoare, magistratul negând acuzaţiile care i se aduc.

„Cineva a făcut un denunţ acum doi ani ca să-şi uşureze situaţia, un condamnat. Eu nu am ştiut, era normal. A pretins că a luat bani în 2009 de la nişte ţigani dintr-un clan ca să mi-i dea mie nu ştiu ce să fac cu ei, în condiţiile în care am dat o pedeapsă cu suspendare. Mi se reproşează că am dat cu suspendare. Pentru că judecătorul întotdeauna apreciază şi nu este singura soluţie pe care am dat-o cu suspendare. Era o bătaie între clanuri, o încăierare. Probabil că am ţinut cont şi de circumstanţele respective, ieri am luat cunoştinţă, habar nu aveam despre ce dosar e vorba, despre ce inculpaţi e vorba, în condiţiile în care s-a judecat în 2009. Dacă era ceva de făcut, mi se părea normal ca cineva să spună în 2009 că a luat bani şi a dat unei judecătoare, nu să încerce după 9 ani să încerce să obţină o reducere a pedepsei pe vorbe. Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu”, a declarat judecătoarea Elena Burlan-Puşcas, la Curtea de Apel Bucureşti.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.