Noua Lege a Pensiilor | Cum se vor calcula pensiile din anul 2021/ Când se va putea opta între pensie şi indemnizaţie socială minimă/ Cazurile în care mamele vor putea beneficia de reducerea vârstei/ Al 13-lea salariu va fi luat în calcul

Ministerul Muncii a lansat, joi, în dezbatere publică, proiectul noii Legi a Pensiilor. Actul normativ arată cum se vor calcula pensiile din anul 2021, cum se va acorda pensia minimă şi când se vor putea pensiona angajaţii mai devreme. Potrivit legii, se va putea opta între pensie şi indemnizaţie socială minimă. Proiectul arată şi când mamele pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare. Mai mult, potrivit legii, doctoratul şi masteratul vor fi perioade asimilate stagiului de cotizare, iar al 13-lea salariu, primele sau orele suplimentare, vor fi luate în calcul la pensie.

Cum se vor calcula pensiile din anul 2021

Potrivit proiectului, unul dintre principiile pe care se bazează noul act normativ este „egalitatea”. Astfel, prin noul proiect se introduce o nouă formulă de calcul, prin care se urmăreşte ca din 2021, pensiile femeilor şi ale bărbaţilor, cu acelaşi stagiu realizat şi care provin din aceleaşi categorii de muncă, să fie egalizate.

Potrivit noii formule de calcul, punctul de pensie din 2021, care va fi de 1.875, se împarte la 25 (25 reprezintă vechimea medie de ani din sistemul de pensii, rezultată în urma aplicării ultimelor patru legi ale pensiilor – n.red.) şi rezultă un VPR (Valoarea Punctului de Referinţă) de 75 de lei, care se înmulţeste cu numărul total de puncte. De exemplu, dacă un beneficiar a acumulat 40 de puncte în toată perioada lucrată, înmulţit cu 75, rezultă o pensie de 3.000 de lei. Noua medie de 25 de ani, care ar urma să fie calculată din 2021, ar duce la o egalizare a pensiilor primite de femei cu cele primite de bărbaţi.

Potrivit proiectului, în prezent, o femeie medic, cu un stagiu complet de 30 de ani şi cu un stagiu realizat de 37 de ani şi 63 de puncte are o pensie în valoare de 2.310 lei, în timp ce un bărbat medic, cu stagiu complet de 35 de ani şi cu stagiu realizat tot de 37 de ani ca în cazul femeii şi tot cu 63 de puncte, are o pensie mai mică, de 1.980 de lei. De asemenea, potrivit fomulei de calcul care este acum în vigoare, şi în următoarii ani ar urma să crească această diferenţă în favoarea femeilor.

Potrivit proiectului pus în dezbatere joi, prin noua formulă de calcul, cele două categorii ar urma să beneficieze în 2021 de aceeaşi pensie, respectiv 4.725 de lei.

Reprezentanţii Ministerului Muncii arată că formula de calcul va elimina inechităţile şi va duce la creşterea tuturor pensiilor.

După ce va ieşi din dezbatere publică, proiectul va intra în procedură parlamentarăşi ar urma să fie aplicat din anul 2021.

„Proiectul de lege urmăreşte eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceeaşi profesie şi au cotizat egal, să aibă pensii diferite. De asemenea, se elimină inechităţile din sistem dintre femei şi bărbaţi care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceleaşi condiţii şi care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite. Prin actul normativ, pensiile în discuţie se egalizează”, spun reprezentanţii MMJS.

Noua Lege a Pensiilor: Pensia minimă, acordată în funcţie de vechime

Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede un calcul al pensiei minime în funcţie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor încasa 45% din salariul minim brut, în timp ce pensionarii cu vechime între 10 şi 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

Potrivit proiectului noii Legi a Pensiilor, din 2021, pensia minimă ar putea fi acordată în funcţie de vechime. Ca atare, dacă în prezent pensia minimă este de 640 de lei, atât pentru o vechime de 13, 19 sau 35 de ani, din 2021, pensiile vor avea valori diferite astfel. Un pensionar cu 13 ani vechime va încasa 1.032 de lei, un pensionar cu 19 ani vechime va primi 1.176 de lei, în timp ce un pensionar cu vechime de 35 de ani va beneficia de o pensie minimă de 1.560 de lei.

„Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta”, explică reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).

Potrivit sursei citate, formula a fost introdusă pentru a remedia o „inechitate prevăzută de legislaţia în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferenţiere în funcţie de anii lucraţi între beneficiarii de pensie minimă”.

„Adică, în practică se ajunge în situaţia în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, mai spun reprezentanţii MMJS.

Noua Lege a Pensiilor: Se poate opta între pensie şi indemnizaţie socială minimă

Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede ca pensionarii cu un stagiu de cotizare sub 15 ani să poată opta pentru indemnizaţia socială minimă, în loc de pensie. Alegerea se va face cu trei luni înainte de intrarea în vigoare a legii.

„Pensionarii aflaţi deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie şi indemnizaţia socială minimă, cu 3 luni înainte de aplicarea efectivă a legii. Opţiunea se va face prin Poştă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Naţională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghişee”, spun reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), instituţia care a pus, joi, în dezbatere publică, proiectul Noii Legi a Pensiilor.

Practic, mulţi dintre pensionari vor fi „obligaţi” să opteze pentru indemnizaţia socială, astfel încât să nu rămână cu un venit de doar 200-300 de lei. Aceasta pentru că cei care vor opta pentru pensie vor primi doar suma pentru care au cotizat, nu şi diferenţa pe care o acordă în prezent statul, de până la 640 de lei.

„Pensionarii în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă suma rezultată este sub indemnizaţia socială minimă ei pot opta pentru aceasta din urmă. Pensionarii care nu optează în termenul de 3 luni amintit rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivităţii. Sunt exceptaţi pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă şi au realizat stagiul minim cuprins între 10 şi 15 ani, conform legislaţiei în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie. Această excepţie este valabilă pentru persoanele deja pensionate la data intrării efective în vigoare a legii”, mai precizează reprezentanţii MMJS.

O altă modificare foarte importantă care se regăseşte în noul proiect de lege prevede că, pentru a putea deveni pensionar, este necesară o vechime de minimum 15 ani.

Noua Lege a Pensiilor: Cei care au 8 ani peste stagiul complet pot ieşi la pensie cu 5 ani mai devreme

Potrivit noului Proiect al Legii Pensiilor, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. Proiectul a intrat, joi, în dezbatere publică.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, există cazuri în care persoane care au intrat în câmpul muncii foarte devreme, la vârsta de 18 ani, să fi lucrat efectiv 35 de ani şi chiar 8 ani peste acest stagiu complet. Ca atare, acestor persoane li se va permite să se pensioneze cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare.

Potrivit proiectului, perioada de 8 ani peste stagiul complet de cotizare poate fi inclusiv din perioade asimilate.

Noua Lege a Pensiilor: Cazurile în care mamele pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Noul Proiect al Legii Pensiilor prevede ca mamele care au crescut trei copii, până când aceştia au împlinit vârsta de 16 ani, să se poată pensiona cu 6 ani mai

O schimbare importantă care apare în noul Proiect al Legii Pensiilor se referă la reducerea vârstei de pensionare pentru mamele care îndeplinesc următoarele condiţii: femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani şi au născut şi crescut trei copii, până când aceştia au împlinit vârsta de 16 ani, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani.

Totodată, începând cu al patrulea copil se adaugă câte 1 an în plus, pentru fiecare copil. De exemplu, o femeie care a născut şi crescut patru copii, până când aceştia au împlinit vârsta de 16 ani, se poate pensiona mai devreme cu şapte ani faţă de limita de vârstă.

