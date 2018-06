Procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, este intervievat marţi de Secţia pentru procurori a CSM, în acest caz fiind aşteptat şi un aviz. Înainte de interviul susţinut în şedinţa Secţiei pentru Procurori a CSM, Bănilă a declarat că îl recomandă cei 22 de ani vechime şi experienţa profesională

„Haideţi să avem răbdare cu toţii, pentru că vă spuneam că suntem în această a doua etapă procedurală. Voi fi mult mai deschis cu dumneavoastră după ce se va materializa acest demers. (Mă recomandă -n.r.) cei 22 de ani vechime de activitate, experienţa profesională pe care o am, pe care am acumulat-o până la momentul de faţă, şi cred că am toate calităţile necesare", a declarat Felix Bănilă, la sediul CSM.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a precizat că aşteaptă ca proiectul managerial să fie expus: „Este într-adevăr, o poziţie importantă în ministerul public şi aşteptăm cu foarte mult interes expunerea proiectului managerial”.

Bănilă este propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, deţinută în continuare de Daniel Horodniceanu, al cărui mandat a fost prelungit în noiembrie.

După ce Felix Bănilă va susţine interviul, Secţia pentru procurori a CSM va trimite, miercuri, avizul către Ministerul Justiţiei.

Ministrul Tudorel Toader a confirmat, pentru MEDIAFAX, prezenţa la şedinţă.

În proiectul de management, procurorul Felix Bănilă a subliniat că procurorul-şef al DIICOT trebuie să fie şi un bun psiholog, iar unul dintre obiectivele pe termen lung pe care le are în vedere vizează alinierea la normele raportului MCV. Documentul conţine 37 de pagini, în care a introdus consideraţii generale privind managementul judiciar, scopul şi competenţa DIICOT, obiective strategice, operaţionale.

