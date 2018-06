Liviu Pop, la adresa primarului PSD care a anunţat că nu vine la MITING: Latră azi şi linge mâine. Dacă ai demnitate, demisionezi

Senatorul Liviu Marian Pop, fost ministru al Educaţiei, critică, pe Facebook, afirmaţiile făcute de primarul din Cavnic care a spus că aleşii locali ai PSD trebuie să meargă la miting altfel îşi pierd mandatele, precizând că acesta

"Dacă ai demnitate, demisionezi când nu eşti mulţumit. Demisionezi de la un loc de muncă nesatisfăcător şi cauţi altceva sau chiar încerci o reconversie profesională, demisionezi dintr-un partid care simţi că nu te reprezintă şi eşti liber să mergi spre altă formaţiune sau, dacă eşti cu adevărat extrem de stăpân pe tine, rămâi independent şi îţi joci singur cărţile. (...) Vladimir Petruţ, primarul de Cavnic, ales cu sigla PSD în spate la alegerile locale din 2016, latră azi şi linge mâine, azi se dezice de PSD şi mâine se răzgândeşte… şi în tot acest timp poartă diverse negocieri aşteptând să vadă cine oferă mai mult. Cred că este inutil să spunem cine procedează în acest fel", a scris, pe Facebook, Liviu Pop.

Senatorul l-a acuzat pe edil că nu-l inetersează decât propria imagine.

"Vladimir Petruţ se simte pe val, pentru că o mână de susţinători #rezist îl aplaudă, în timp ce alţii, care speră să ajungă mai sus decât ar putea ajunge, spun că îl vor face candidat. Candidat la ce? Candidat unde? Am învăţat că e mult mai simplu să ataci decât să construieşti, e mult mai uşor să acuzi un program gândit de alţii decât să gândeşti tu propriul program. Oameni ca Vladimir Petruţ nici măcar nu merită atenţia noastră, pentru că a dovedit încă o dată că nu îi pasă de căvnicari şi nu are niciun respect pentru cei care i-au întins o mână, singurul lucru de care pare să-i pese este propria lui imagine. O imagine despre care nici măcar nu merită să vorbesc….", a mai transmis Pop.

Vladimir Petruţ a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că, în opinia sa, mitingul PSD de la Bucureşti este organizat ”pentru penalul de Liviu Dragnea” care vrea să arate câtă lume îl susţine şi ce popularitate are.

”Nu consider că PSD are vreun motiv să organizeze acest miting de la Bucureşti, având în vedere că guvernează cu peste 60 % la nivel naţional, au administraţii locale, judeţene, Guvern, servicii deconcentrate, prefecţi, subprefecţi. Cred că este un miting pentru penalul de Liviu Dragnea, vineri va fi sentinţa şi vrea să arate câtă lume îl susţine şi ce popularitate are, ca să aibă motiv să rămână în funcţie după ce va fi condamnat, pentru că eu sunt convins că va fi condamnat. Au spus că aleşii locali ai PSD, consilieri locali şi judeţeni, trebuie să meargă la miting. Dacă nu merg îşi pierd mandatul. Oamenii merg pentru că aşa li se cere, că şi eu dacă le spun consilierilor să meargă, merg, pentru că nu au ce face”, a spus Petruţ.

Potrivit acestuia, membrii de partid din Maramureş care vor participa la miting vor sta 24 de ore în autocare, urmând să plece sâmbătă dimineaţă spre Bucureşti.

”Noi suntem din Maramureş, până la Bucureşti sunt 550 de km, lipsa autostrăzilor şi a infrastructurii face să se circule pe un drum cu două benzi în condiţii de zi. Astfel, sub 10 ore nu au cum să facă până la Bucureşti, ajung la ora 19-20 în Bucureşti, îi pun pe stradă să strige 3 -4 ore, apoi îi urcă înapoi în autocare, pentru a călători toată noaptea până acasă. Practic, acei oameni vor sta 24 ore în maşină, cu pauze prin benzinării sau parcări, nu cred că sunt animale”, a mai spus edilul din Cavnic.

Vladimir Petruţ a precizat că filiala PSD din Cavnic nu va participa cu niciun membru la miting.

