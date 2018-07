Ministrul de Finanţe a demarat verificări la minister şi la ANAF în cazul casei familiei Iohannis

Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, duminică seara, că a dispus verificări la instituţiile din subordine şi la nivelul ANAF pentru a verifica modul în care a fost pusă în aplicare legea în cazul casei familiei Iohannis.

”Am dispus o verificare pe care am întreprins-o la nivelul ministerului şi la nivelul ANAF-ului pentru a vedea, în trecut, cum s-au petrecut lucrurile şi de ce, nu ştiu, dacă au fost şi alte variante, de ce nu s-au urmat pentru a pune în aplicare legea. Şi a doua acţiune pe care am întreprins-o a fost că am cerut Ministerului Justiţiei să verifice acea activitate a notarului de la Sibiu”, a declarat la Antena 3 Eugen Teodorovici, întrebat de demersurile referitoare la casa familiei preşedintelui Klaus Iohannis.

El a mai spus că cele două măsuri ar fi putut fi dispuse de mai mulţi ani.

”Uitaţi-vă că sunt deja două acţiuni care puteau fi, de mulţi ani de zile, parcurse şi anume acea scrisoare către Cartea Funciară, acea solicitare către Ministerul de Justiţie pentru a verifica modul în care acel notar a acţionat în 2016”, a adăugat Teodorovici.

El a mai spus că ar fi indicat ca notarul de la Sibiu ar face demersurile ca statul român să redevină proprietarul imobilului.

Cred c-ar fi cea mai bună variantă (...) dacă un notar, cel de la Sibiu, ar pune, ar face demersurile pentru a face înscrisurile în Cartea Funciară, statul devine proprietar, ca să închidem, adică şi pe această cale, şi închidem această discuţie”, a mai precizat ministrul de Finanţe.

Eugen Teodorovici a mai precizat, de asemenea, că aministia fiscală nu i s-ar aplica preşedintelui Klaus Iohannis.

