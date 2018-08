Ministrul de Interne, raport despre miting | Sunt deschise 21 de dosare penale/ În MAI se face verificare internă: Au fost depistate 5 situaţii de comitere a unor ABUZURI/ Carmen Dan atacă serviciile

Ministrul Afacerilor Interne a anunţat, duminică, că în urma violenţelor de la mitingul din 10 august au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a mai declarat că la nivelul ministerului a fost declanşată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violenţe. Totodată, ministrul a spus că informaţiile primite înainte de 10 august de la servicii nu au arătat o situaţie de criză şi că toate datele obţinute vor fi transmise Parchetului.

Carmen Dan, despre miting: Sunt deschise 21 de dosare penale, 3 cu autori necunoscuţi

Ministrul Afacerilor Interne a anunţat că, în urma violenţelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunţat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fos arestate şi două sunt sub control judiciar

„Astăzi mi-a fost prezentat raportul privind evenimentele din data de 10 august, pe care l-am solicitat tuturor strcuturilor ministerului. Vreau să fie foarte clar de la bun început, acest raport nu are rolul de a stabili vinovăţii. Noi nu suntem o instanţă de judecată. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit, fie civili, fie jandarmi militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament sau în CSAT. Dacă s-a vorbit zilele acestea despre convocarea mea la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, vă spun că nu am primit nicio invitaţie până în prezent, dar sunt dispusă să particip”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Carmen Dan a precizat că au fost deschise nu mai puţin de 21 de dosare penale până în acest moment.

„Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliţia şi Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziţie doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informaţii şi date obţinute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiţi de filmări”, a completat Dan.

Ministrul de Interne: În MAI se face verificare internă. Au fost depistate 5 situaţii de comitere a unor abuzuri

Ministrul de Interne a declarat că la nivelul ministerului a fost declanşată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violenţe. Carmen Dan a anunţat că toate datele obţinute vor fi transmise Parchetului.

„Până acum, Jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violenţe. Ele se află acum în proces de identificare. A fost începută o verificare internă şi au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violenţe. Aceste cercetări vor continua şi vom transmite Parchetului toate datele obţinute.Nu a existat un organizator care să-şi asume responsabilitatea legală. Legea reglementează şi adunările publice spontane, dar nu am fost într-o astfel de situaţie. Acest protest a fost anunţat în spaţiul public şi în mass-media. Acest raport are 90 de file şi e clasificat secret de serviciu. Natura clasificată este dată de faptul că informaţii date vizează date solicitate unor instituţii”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că, din cauza naturii clasificate a raportului, unele date din acesta nu vor fi făcute publice.

Dan, atac la servicii: Informaţiile primite înainte de 10 august nu au arătat o situaţie de criză



Carmen Dan a spus că informările venite de la servicii referitoare la mitingul din 10 august au avut caracter general şi nu au arătat o situaţie de criză care, prin complexitate, să ameninţe situaţia politică sau socială.

„În completarea şi sprijinul activităţilor deja derulate de MAI, după protest am solicitat aceloraşi instituţii, date informaţii. În legătură cu activarea Centrul Naţional de Ordine Publică, precizeze că informaţiile primite anterior datei de 10 august nu au dat o situaţie de criză care, prin complexitate, să ameninţe situaţia politică, socială, asa cum prevede Hotărârea 1052/2014”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că, din această cauză, nu s-a impus activarea Centrului Naţional de Ordine Publică.

Carmen Dan a precizat că cel care a condus misiunea a fost maiorul Laurenţiu Cazan, care a avut la dispoziţie efective de jandarmi şi din Craiova, Bacău, Constanţa sau Ploieşti.

Ministrul prezintă un top al manipulărilor: Femeia prezentată ieşind din spital e o colegă a jandarmeriţei rănite

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat mai multe informaţii despre miting pe care le-a catalogat drept manipulări. Printre acestea, se numără şi cea privind ieşirea femeii jandarm din spital sau faptul că forţele de ordine ar fi bătut o femeie în scaun cu rotile.

„Jandarmeria trimisă în punctul de frontieră să prevină oamenii să vină la protest, fapt ce a dus la aglomerarea foarte mare. În realitate, punctul de trecere al frontierei Borş a fost tranzitat de 8.359 cetăţeni români şi străini, unii turişti, nu care aveau scopul de a veni la protest”, a fost prima informaţie pe care Carmen Dan a catalogat-o drept manipulare.

De asemenea, ministrul a precizat că informaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora forţele de ordine ar fi bătut o femeie în scaun cu rotile sunt false.

„Au fost prezentate informaţii potrivit cărora jandarmii au bătut o persoană în scaun cu rotile. Este regretabil şi josnic faptul că sunt folosite persoane în scaunul cu rotile. Imaginile arată că aceasta s-a aruncat pur şi simplu din cărucior", a completat Dan.

Tot drept manipulare a fost etichetată şi informaţia potrivit căreia jandarmii ar fi bătut un pensionar. „Un pensionar a fost bătut fără milă de jandarmi. În realitate, bărbatul a atacat jandarmii în dispozitiv. Ulterior i s-a întocmit dosar penal pentru ultraj”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Carmen Dan a declarat că au fost şi instigatori printre manifestanţi, care îndemnau la violenţă asupra forţelor de ordine. "Mălin Bot sau alţii instigau să ia armele jandarmilor şi să îi împuşte în cap”, a spus Carmen Dan.

„În Piaţă au fost manifestanţi paşnici pe care Jandarmeria i-a acoperit cu gaze. Au fost doar 2-3 violenţi. Procurorul prezent în Piaţă a notat că, în jurul orei 16.00, aproximativ 1.000 de persoane se manifestau violent la adresa protestatarilor paşnici, cât şi a jandarmilor. Altă manipulare. Cei doi jandarmi lăsaţi în urmă. Jandarmii făceau parte dintr-o trupă menită să intervină în zona fast food, în urma unui apel la 112. Tânăra a căzut. Colegul ei a înercat să o ajute să se ridice”, a declarat ministrul.

Carmen Dan a precizat că în imaginile transmise de la spitalul unde a fost internată femeia jandarm agresată la miting apărea de fapt colega acesteia, nu ea.

„În realitate, femeia prezentată este colega celei agresate. Traumatism coloană cervicală a fost primul diagnostic. Ulterior, în urma investigării computer tomograf, a fost schimbat diagnosticul. Cum v-aţi fi aşteptat să iasă Ştefania din spital. Eraţi fericiţi dacă ieşea în scaunul cu rotile?”, a întrebat ministrul.

Printre datele pe care Carmen Dan le-a catalogat drept manipulări s-a numărat şi fotografia cu jandarmul aflat faţă în faţă cu sora sa, plângând împreună, ce a fost prezentat ca fiind din Piaţa Victoriei. Ministrul spune că, în realitate, era vorba de o imagine la un miting din Sofia din 2013. Totodată, şi informaţia potrivit căreia s-ar fi încercat oprirea oamenilor să ajungă cu trenurile sau microbuzele în Bucureşti este falsă, a mai spus ministrul.

