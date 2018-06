Mitingul PSD împotriva abuzurilor, dincolo de discursurile politice

Îmbrăcaţi în alb, cu steguleţe şi pancarte în mână, zeci de mii de oameni au ajuns în Bucureşti pentru a susţine mitingul PSD. Chiar dacă unii nu au ştiut de ce au venit sau ce e statul paralel, s-au bucurat de terasale din Capitală, de plimbări pe Calea Victoriei şi de meciul Simonei Halep.

Încă de la orele prânzului, zeci de autocare venite din toate colţurile ţării debarcau, în Piaţa Charles de Gaulle şi în parcarea de la Romexpo, mii de oameni îmbrăcaţi în alb, echipaţi cu steaguri şi cu pancarte.

Pentru mulţi dintre ei, a fost prima dată când au ajuns la Bucureşti, iar după ore în şir făcute pe drum, oamenii au fost derutaţi, neştiind încotro trebuie să meargă spre Piaţa Victoriei.

"Avem un ghid, dar nu prea înţeleg pe unde trebuie să mergem. Nici apă nu ştim de unde ne-am putea lua. Am străbătut sute de kilometri de la Suceava, dar o sa reuşim noi să ajungem în Piaţa Victoriei până începe protestul", a spus un bărbat de 49 de ani.

Întrebat în ce direcţie merge, un manifestant a spus: "Sincer să fiu, nu ştiu! Noi suntem ca oile! Toţi crede că ăla din faţă este mai deştept decât ăsta din urmă".

"Am venit să ne manifestăm contra abuzurilor pe care le face justiţia română în România", a spus unul dintre manifestanţi

În timp ce sute de persoane încercau să îşi găsească drumul spre locul întâlnirii, alte câteva sute de oameni cântau imnul României în parcarea de la Romexpo.

După ce a izbutit să plece de lângă autocarele, un grup de aproximatv 20 de maramureşeni s-a oprit la o terasă din zona Piaţa Universităţii. Oamenii au mâncat, au băut câte o bere si au privit Marşul Normalităţii care trecea pe lângă ei.

La fel s-a întâmplat şi în Piaţa Victoriei, unde terasele au fost asaltate de susţinătorii PSD, care au fost uşor de recunoscut, toţi fiind îmbrăcaţi în alb.

Mulţi manifestanţi ajunşi cu câteva ore înainte de începerea mitingului, s-au bucurat de scurte plimbări pe Calea Victoriei.

"Am plecat de azi de dimineaţă devreme. De două zile ne-am pregătit pentru protestul ăsta. Să ştiţi că venim de la Botoşani şi e prima dată când ajungem la Bucureşti. E un oraş frumos cu clădiri d-astea vechi unde cred că stăteau boierii. Poate ne mai ajută Dumnezeu să mai ajungem şi altădată", a spus Dorina.

În jurul orei 17.00, cu trei ore înintea începerii mitingului, în Piaţa Victoriei erau deja mii de persoane care urmăreau cu sufletul la gură meciul Simonei Halep din finala de la Roland Garros. Organizatorii mitingului au difuzat meciul pe ecranele amplasate pe scena din faţa guvernului.

La momentul începerii mitingului, Piaţa Victoriei şi străzile adiacente erau blocate de zeci de mii de oameni care ascultau discursurile politicienilor despre statul paralel, despre care nu au ştiut prea multe, dar au putut ghici ce înseamnă.

"Am venit să fac ce face toată lumea, fac ce fac toţi. Susţin partidul, iar statul paralel înseamnă celălalt partid. Sunt din Constanţa şi cred ca s-a meritat să vin până aici în seara asta", a spus unul dintre susţinători.

"Noi nu trebuie să mai fim conduşi, trebuie să fim liberi. Cei care ne conduc o fac foarte prost, avem salarii foarte proaste. Guvernul este condus de Iohannis şi Dragnea. Nu ştiu ce înseamnă statul paralel", a recunoscut Vali din Vaslui.

"Statul paralel? Păi ce să fie? Mă gândesc că este statul şi justiţia care este în paralel cu...ştiţi! Adică, avem două puteri, probabil, nu ştiu cum să mă exprim".

"De ce am venit la protest? Sincer, să văd Bucureştiul pentru prima dată. Nu am primit bani şi am făcut vreo 5 ore pe drum. Nu ştiu cine este şeful Guvernului, preşedintele este Iohannis, iar Dragnea este premierul", a spus un bărbat din Galaţi.

În schimb, au fost şi multe persoane care au venit cu speranţa că acest miting va putea schimba ceva în justiţia din România.

"Am venit să protestez împotriva abuzurilor şi a statului paralel, condus de DNA, care face foarte multe abuzuri. Soţul meu lucrează în administraţie şi nu dormim noaptea de frică să nu i se facă un dosar fabricat. Am ajuns sa ne fie frică să facem bine şi să investim în comunitaţile noastre ca să nu ne ia DNA la întrebări. Cu toate că totul se face pe SEAP, ei vin să te tragă la raspundere în mod abuziv", a explicat Elena Mătiţă, 53 de ani, din Ialomiţa.

"În primul rând, am venit pentru a se repara toate greşelile făcute in România după Revoluţie. Îmi doresc să se întoarcă românii acasă, am rămas foarte puţini şi suntem foate dezbinaţi. Vreau o România mai curată, fară un stat paralel şi fară securişti. Politicienii au obligaţia să facă ceva concret pentru ţară, să nu mai avem un stat atât de dezbinat", a spus Dan Balmuş, 53 de ani, din Cotnari.

Pentru că discursurile politice au depăşit timpul alocat mitingului, mii de oameni au plecat din Piaţa Victoriei chiar în timp ce liderul PSD Liviu Dragnea vorbea pe scenă.

Întrebaţi de ce pleacă în timp ce vorbeşte Liviu Dragnea, manifestanţii au spus: "Noi avem un program de respectat".

În urma manifestanţilor, Piaţa Victoriei a rămas sufocată de sute de mormane de gunoaie.

