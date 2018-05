MODIFICĂRILE la Codul Penal | Propunere CSM: Abuzul în serviciul, exonerat până în 50.000 euro. Iordache: Susţinem amendamentele/ CSM anunţă că nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat în Comisia pentru legile justiţiei, un amedament la Codul penal care prevede un prag de 50.000 de euro pentru abuzul în serviciu comis de alte persoane decât funcţionarii publici, Florin Iordache precizând că PSD va susţine propunerea.

Consiliul anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă remis marţi seară MEDIAFAX, că a înaintat Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, un punct de vedere asupra solicitării Ministerului Finanţelor Publice, de modificare a Legii nr.241/2005 privind evaziunea fiscală.

"În acest cadru s-a urmărit orientarea spre recuperarea prejudiciului şi nu preeminenţa măsurilor punitive. În contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificărilor Codului penal, Consiliul a propus o abordare integrată a infracţiunilor economice, printr-o nouă variantă de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementează exclusiv infracţiuni săvârşite în mediul privat. Subliniem, aşadar, că varianta de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei, propusă de Consiliu, vizează anumite fapte săvârşite exclusiv de angajaţii din mediul privat, iar nu de către funcţionarii publici", arată CSM.

Florin Iordache a precizat că PSD va susţine un amendament la Codul Penal al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care prevede un prag de 50.000 de euro pentru abuzul în serviciu.

"Este un articol 308 la care într-adevăr CSM a venit cu un amendament – şi eu am spus de la început că toate amendamentele CSM vor fi susţinute de către PSD. Nu ştiu ce fac alţii, dar noi considerăm că peste CSM nu e nimic. Şi atunci, CSM prin amendamentele propuse noi considerăm că sunt nişte amendamente bune şi acest articol 308 în formula aceasta îl vom susţine. Acel 50.000, dacă vă uitaţi bine, când discutăm despre codul vamal acea sumă şi până acum a existat, deci nu e nimic nou", a declarat, marţi, Florin Iordache, preşedintele Comisiei pentru legile justiţiei unde se dezbat modificările Codului penal.

Acesta a adăugat că nu s-a ajuns încă la discuţiile legate de cum va fi definită infracţiunea de abuz în serviciu, dar că în opinia sa, ar fi bine să nu existe prag pentru această infracţiune.

"Ca să merg mai departe, nu am discutat încă cum va fi formulat articolul 297, cu abuzul în serviciu care preocupă o serie de colegi de-ai dumneavoastră din presă şi nu numai, şi pe dumneavoastră personal. Am spus aşa, avem în acest moment în ceea ce priveşte abuzul în serviciu 14 propuneri cu un prag mai mare sau mai mic. Eu am spus că este foarte bine că abuzul în serviciu să fie redefinit, să nu aibă prag, pentru că în momentul în care există un prag, de ce este 10 lei, de ce nu este 100.000 de euro. Şi atunci va fi permanent ideea în societate că de fapt definiţia abuzului în serviciu este făcută pentru o persoană sau alta. De aceea, cred că în urma dezbaterilor şi în urma unei largi consultări a tuturor celor interesaţi, vom avea o bună definiţie a articolului 297", a completat Iordache.

CSM propune următoarele modificări ale articolului 308, referitor la "Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane":

"După alin (2) se introduc patru noi aliniate , alin 3-6 cu următorul cuprins:

(3) În cazul infracţiunilor prevăzute de art 295 (delapidarea), săvârşite în condiţiile alin 1 împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală

(4) Infracţiunile prevăzute la art 295, 297-300 (abuz în serviciu, neglijenţa în serviciu, folosirea abuziva a funcţiei în scop sexual şi uzurparea funcţiei) şi 304 (divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice) săvârşite în condiţiile alin 1, dacă au produs un prejudiciu material, nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult 50.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, iar făptuitorul îi acoperă până la momentul sesizării instanţei de judecată.

(5) Dacă infracţiunile prevăzute la alin 4 au produs un prejudiciu material iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin 2 se reduc la jumătate

(6) Dispoziţiile alin 4 si 5 se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin 4, indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceştia."

În forma actuală a articolului 308 sunt prevăzute următoarele: "(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice. (2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime."

Întrebat dacă suma de 50.000 de euro din amendamentul CSM poate fi interpretată ca fiind un prag pentru abuzul în serviciu, Florin Iordache a răspuns "Nu. Sunt două lucruri diferite".

CSM condamnă „excesele de limbaj” din propunerea de modificare a Codurilor Penale

CSM informează, luni, că s-a implicat activ în procedura de modificare a Codurilor Penale, însă nu poate accepta „excesele de limbaj” din expunerea de motive, cu această ocazie făcând apel la un discurs public responsabil.

„ Consiliul Superior al Magistraturii s-a implicat în mod activ, potrivit competenţelor sale, în procesul legislativ de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală, urmărind să se asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar şi realizarea unei justiţii eficiente, bazată pe proceduri predictibile. În acest context, Consiliul a susţinut propunerile de modificare rezultate din consultarea sistemului judiciar, respingând acele amendamente care erau de natură să afecteze buna funcţionare a justiţiei ca serviciu în slujba cetăţenilor. Fără a contesta dreptul constituţional al parlamentarilor de a propune amendamente, Consiliul Superior al Magistraturii nu poate accepta însă, excesele de limbaj din expunerea de motive în susţinerea unor astfel de amendamente, în cadrul acestei proceduri parlamentare. Reiterând rolul constituţional al Consiliului, de garant al independenţei justiţiei, în spiritul unei colaborări interinstituţionale loiale, facem apel la abordarea cu responsabilitate a discursului public de către toţi partenerii de dialog”, au precizat reprezentanţii CSM, printr-un comunicat de presă.

Este vorba despre definirea grupului infracţional organizat, în motivare fiind inclusă şi explicaţia: contracararea clanurilor, precum şi a procurorilor şi judecătorilor, în comiterea infracţiunilor specifice”.

Problema a fost ridicată marţi, în plenul CSM, de către judecătorul Mihai Andrei Bălan: „Noi apreciem deschiderea organului legislativ pe marginea proiectelor legislative. Cred că e importantă părerea noastră. Anumite amendamente sau observaţii cred nu sunt de natură să conducă la o bună cooperare instituţională”.

CSM anunţă că nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni

Consiliul Superior al Magistraturii transmite, marţi, că nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni, cu atât mai puţin în cazul infracţiunii de abuz în serviciu săvârşită de funcţionarii publici sau în cazul infracţiunilor de corupţie.

