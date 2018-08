Noua Lege a Pensiilor | Pensia minimă, acordată în funcţie de vechime

Proiectul noii Legi a Pensiilor, pus joi în dezbatere publică, prevede un calcul al pensiei minime în funcţie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor încasa 45% din salariul minim brut, în timp ce pensionarii cu vechime între 10 şi 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

Potrivit proiectului noii Legi a Pensiilor, din 2021, pensia minimă ar putea fi acordată în funcţie de vechime. Ca atare, dacă în prezent pensia minimă este de 640 de lei, atât pentru o vechime de 13, 19 sau 35 de ani, din 2021, pensiile vor avea valori diferite astfel. Un pensionar cu 13 ani vechime va încasa 1.032 de lei, un pensionar cu 19 ani vechime va primi 1.176 de lei, în timp ce un pensionar cu vechime de 35 de ani va beneficia de o pensie minimă de 1.560 de lei.

„Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. Persoanele cu vechime între 10 ani şi 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe ţară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară. În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta”, explică reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).

Potrivit sursei citate, formula a fost introdusă pentru a remedia o „inechitate prevăzută de legislaţia în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferenţiere în funcţie de anii lucraţi între beneficiarii de pensie minimă”.

„Adică, în practică se ajunge în situaţia în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, mai spun reprezentanţii MMJS.

După ce va ieşi din dezbatere publică, proiectul va intra în procedură parlamentară, şi ar urma să fie aplicat din anul 2021.

