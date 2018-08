O femeie reclamă că a fost victima unei tentative de jaf ca la Sineşti, iar poliţiştii nu au intervenit/ Poliţie: ”Dacă se consideră lezaţi, să depună o plângere”

O femeie din Galaţi reclamă că familia ei a fost, în timp ce se întorcea de la mare într-o noapte, victima unei tentative de jaf ca la Sineşti, chiar în faţa postului de Poliţie din Ţăndărei (Ialomiţa), dar nimeni nu a intervenit. ”Dacă se consideră lezaţi, să depună o plângere”, spune Poliţia.

719 afişări

Carmen Ilie, o femeie din Galaţi, scrie pe Facebook că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ”serviciul 112 a confirmat că dacă nu te descurci singur, eşti linşat.. la propriu!”.

”După un sejur la malul mării noastre, copila cea mică nu s-a simţit bine, avea nevoie să fie văzută de un medic în care am încredere, şi să urmeze un tratament adecvat, aşa că hotărâm să întrerupem concediul şi să plecăm spre Galaţi vineri, 17 august, pe la 23:30. Hotărâm să mergem pe A2, e mai liber şi cunosc bine drumul, mai ales că urma să conduc eu. Pornim. Echipaje de poliţie în staţiunea unde am fost cazaţi, echipaje în fiecare localitate, la ieşirea de pe A2 la Feteşti, chiar în afara autoturismului şi urmărind participanţii la trafic.. sincer, mie chestia asta îmi dă (dădea!!!) aşa, puţin mai multă încredere. Buuuun! Ajungem în Ţăndărei, la ieşirea spre Bărăganu, unde în faţa noastră un Renault Clio este oprit de un Audi cu nr de Ialomiţa (IL .. RAF) şi este ameninţat să părăsească Ţăndăreiul (deşi era fix la ieşire indicator cu "drum închis", pus intenţionat de ei). Nu folosesc Waze, hărţi etc., nu merg neregulamentar atunci când sunt cu familia, consider ca nu-mi folosesc, şi mai ales cunosc bine drumul. "Ciudat!" zic.. blochez uşile, îmi zice soţul să întorc, o luăm pe drum ocolitor. Când dau să întorc, şoferul din Audi îmi aprinde o lanternă în faţă, încercând să mă orbească şi să observe cu cine mai sunt în maşină. Soţul stătea în spate, cu fetele. Cea mare dormea, cea mică respira greu, trebuia supravegheată. Pe spate sunt geamurile fumurii, deci destul de greu să se vadă dacă e cineva. Întorc, şoferul Renault-ului era bulversat, hotărâm să meargă după noi. La 200m, o dubiţă albă, mi se opreşte brusc în faţă, Audi-ul în lateral stânga. Coboară nişte ţigani din maşini şi vin spre mine (da! Am să le zic ţigani, pentru că aia sunt!) nu mai ştiu ce aveau în mâini, eram deja speriată, calculam din ochi să văd dacă pot trece printre ei cu maşina şi cam ce s-ar întâmpla dacă aş ieşi de pe carosabil”, scrie femeia.

Aceasta a reuşit să demareze şi să se strecoare în viteză, ieşind în strada principală, îndreptându-se către postul de Poliţie, care era gol!

”Dubiţa si Audi-ul după noi. Dubiţa mă depăşeşte şi parchează (culmea!) chiar în faţa secţiei de poliţie.. se dau jos ţiganii şi vin spre noi, în acest timp soţul sunase la 112, încercând să le explice că nu ne-am şicanat în trafic, că suntem cu 2 copii în maşină, din care unul bolnav, că de-aia am plecat la miezul nopţii la drum, că nu i-am deranjat pe nenorociţii ăia cu nimic, că urmăresc să ne tâlhărească. Am demarat, moment în care ţiganii au început să arunce în maşina noastră cu pietroaie şi ce mai aveau la îndemână. Cred că în momentele acelea nu am mai respectat nicio regulă de circulaţie, îmi doream doar să găsesc un echipaj de poliţie care să mă oprească pentru că merg cu 120km/h prin localitate, că am claxonat ca o nebună în speranţa de a trezi vreun poliţai care doarme în post. Ei bine, nu! De la Ţăndărei şi până la Brăila (Albina) când am oprit la un Peco, nici zare de miliţie. Ce mi-au zis de la 112 după ce i-am întrebat unde fac sesizare/reclamaţie ceva? Să mă întorc în Ţăndărei.. mda! Şi că să stam liniştiţi, organul miliţian era prin zonă. Unde??! Ce faci tu Poliţia Română pentru mine, şi familia mea care te plătim? Unde este siguranţa noastră? Cu ce m-ai ajutat 112 în situaţia asta?? Doar spunându-mi că sunt nişte altercaţii între ţiganii de acolo şi probabil ne-au confundat?! Să muriţi voi!? Unde e Poliţia Română când se blochează drumuri pentru a fi jefuiţi şi tâlhăriţi oameni ca noi? Te condamn Poliţia Română şi am să mă bucur de fiecare dată când ţi se vor face nedreptăţi, când o să ţie se taie din salarii şi am să te huidui de câte ori pot! Eşti o ploşniţă nenorocită! Băi, derbedeilor, sunteţi plătiţi de noi pentru a ne oferi siguranţă, nu să dormiţi pe voi şi să vă ascundeţi prin boscheţi!”, adaugă femeia.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, Andreea Loghin, a declarat, pentru MEDIAFAX, că a existat un apel pe 112, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01.32, de la un cetăţean care se deplasa către Galaţi.

”Anterior apelului dumnealui, ofiţerul de serviciu de la Ţăndărei a fost apelat de către un cetăţean din Ţăndărei, care a susţinut faptul că pe raza localităţii, pe nişte străzi adiacente, se deplasează două auto suspecte, una înmatriculată în Galaţi şi una în Bucureşti. La ora 01.20, când s-a făcut primul apel, deja ofiţerul de serviciu a trimis în zonă o patrulă de poliţie, iar când s-a primit apelul de la cetăţeanul din Galaţi, că a fost şicanat în trafic de două autoturisme, un Audi şi a dat un număr parţial de înmatriculare şi un Opel, patrula fiind aproape de locul evenimentului, a fost identificat autoturismul Audi A6 şi conducătorul auto, care a spus că, într-adevăr, a oprit maşina respectivă, i s-a părut suspectă, moment în care ofiţerul de serviciu a luat legătura cu apelantul din Galaţi. Întreabat dacă a fost victima vreunei infracţiuni, dumnealui a negat acest aspect, nu a menţionat faptul că ar fi fost aruncate obiecte sau diverse lucruri către maşina dumnealor şi l-a rugat să se întoarcă la Poliţie, la Ţăndărei, pentru a depune o plângere în cazul în care se consideră lezat sau orice aspect doreşte dumnealui să sesizeze. Dumnealui a spus că deja plecase din Ţăndărei , era în drum către casă şi că nu revine”, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa.

”Rugămintea este ca dumnealor, dacă se consideră lezaţi, să depună o plângere. Până ieri, la ora 16.00, nu fusese depusă nicio plângere”, a adăugat Andreea Loghin.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunţa, în mai, că au fost dispuse verificări interne la nivelul IPJ Ialomiţa şi a Poliţiei Sineşti, după mai multe cazuri de tâlhărie raportate în zona Sineşti, pe E85.

Anunţul ministrului a venit după ce un buzoian a povestit, pe Facebook, cum a ajuns victima unei tâlhării, în ziua de 1 Mai, chiar în timp ce se afla alături de copii în autoturismul său parcat într-o benzinărie dintre Buzău şi Bucureşti. Bărbatul a povestit că i s-au tăiat cauciucurile maşinii fiind nevoit să sune la 112 pentru ajutor.

Practic, după ce şoferul descopă problema la roţi, opreşte autoturismul pentru verificări, iar hoţii care îl urmăresc atacă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.